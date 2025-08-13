Taxa „Temu” pentru toți românii care comandă colete din afara UE. Câți bani trebuie să dai în plus la orice comandă sub 150 de euro

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:07
640 citiri
Ministerul Finanțelor vrea să taxeze cu 25 de lei coletele sub 150 de euro. Foto: Pexels

În ieșirea publică de miercuri, 13 august, pe lângă măsurile anunțate privind un nou regim de taxe impus multinaționalelor, Alexandru Nazare a vorbit și despre o taxă pe fluxuri extracomunitare de colete, cele de sub 150 de euro.

"În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3-4 mii de colete pe zi, la 225 de mii de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulți antreprenori români, vorbim de aproape 40 de mii de antreprenori români, care vând online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zona extracomunitară. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată”, a explicat Nazare.

De asemenea, acesta a adăugat faptul că este vorba și despre riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete, pentru că, a mai spus Nazare, posibilitățile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici.

„Ca atare propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zona extracomunitară în România și cele care vin prin alte hub-uri în România. Evident că, odată instituită taxa, cei care vor să stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România, nu vor mai trebui să plătească acești bani. Evident, pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să stabilească hub-uri logistice în România”, a mai spus Nazare.

#finante, #taxare, #colete, #curierat , #stiri economice
