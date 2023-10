Vas chinez cu drapel rusesc, fotografiat fără ancoră în portul Arkhangelsk. Finlanda arată imagini cu piesa recuperată lângă conducta de gaz distrusă în Marea Baltică

Anchetatorii finlandezi au recuperat ancora unei nave mari din apropierea locului în care o conductă de gaz din Marea Baltică a fost grav avariată și încearcă să stabilească dacă aceasta provenea de la o navă container chinezească, scrie The Guardian.

Poliția finlandeză a anunțat marți, 24 octombrie, că ancora cântărește 6 tone și îi lipsește unul dintre vârfuri. A fost ridicată de pe fundul mării cu o macara marină. Urme adânci de tragere au fost găsite pe ambele părți ale conductei fracturate.

Nava chineză Newnew Polar Bear a fost văzută în portul Arkhangelsk cu ancora lipsă. În plus, mai multe containere de marfă sunt prabușite în partea dreaptă a navei, cel mai probabil din cauza unui șoc puternic. Imaginea mai arată că nava chineză are arborat drapelul rusesc în partea din față.

Anchetatorii finlandezi bănuiesc că a pierdut ancora trăgând conducta Baltică, provocând daune gazoductului finlandezo-estonian.

The Chinese ship Newnew Polar Bear has been seen in the Port of Arkhangelsk with its anchor missing.

Finnish investigators suspects it lost the anchor by dragging it into the Balticconnector, causing damages to the Finnish-Estonian gas pipeline that will take 6 months to repair pic.twitter.com/nL3xAOjCPs