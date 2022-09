Finlanda va oferi asistență suplimentară în domeniul apărării Ucrainei în valoare de 8,3 milioane de euro, anunțat ministrul Apărării din Finlanda, Antti Kaikkonen. Este al optulea pachet de sprijin militar pentru Kiev din acest stat nordic.

Autoritățile finlandeze au decis să ofere Ucrainei un nou pachet de asistență militară, au precizat oficiali din Ministerul finlandez al Apărării într-un comunicat.

"La 1 septembrie 2022, președintele Republicii, pe baza unei propuneri guvernamentale, a decis ca Finlanda să trimită echipament militar suplimentar în Ucraina. Aceasta este a opta furnizare de ajutor militar din Finlanda către Ucraina", a spus ministerul, arată interfax.

Se mai menționează că, pentru a asigura furnizarea indispensabilă a asistenței către destinatar, informații suplimentare despre conținutul, metoda de livrare și momentul asistenței nu sunt dezvăluite.

„Asistența suplimentară acordată Finlandei a luat în considerare atât nevoile Ucrainei, cât și starea resurselor Forțelor de Apărare”, a spus ministerul.

Valoarea ajutorului militar este de 8,3 milioane de euro, potrivit Reuters și Twitter Nexta.

