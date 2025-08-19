Tragedie la Helsinki. Un parlamentar finlandez s-a sinucis în clădirea legislativului

Autor: Veronica Andrei
Marti, 19 August 2025, ora 21:01
431 citiri
Tragedie la Helsinki. Un parlamentar finlandez s-a sinucis în clădirea legislativului
Deputatul Eemeli Peltonen/ FOTO:X@aleksis_kallio

O veste șocantă a zguduit marți dimineață, 19 august, scena politică din Finlanda. Un membru al Parlamentului finlandez a fost găsit fără viață chiar în incinta clădirii parlamentare din Helsinki, iar potrivit informațiilor apărute în presa locală, este vorba despre o sinucidere.

Un tânăr deputat finlandez s-a sinucis în clădirea parlamentului țării la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit problemele sale de sănătate.

Deputatul SDP Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, a fost confirmat că a decedat astăzi în clădirea parlamentului, în jurul orei 11:00.

Parlamentarul aflat la primul mandat a fost ales în parlament în 2023 și era membru al Comitetului administrativ și al Comitetului juridic, precum și consilier municipal al orașului Järvenpää și președinte al consiliului municipal.

În luna iunie, Peltonen a dezvăluit pe rețelele de socializare că urma un tratament pentru probleme renale și că își luase câteva săptămâni liber de la îndatoririle parlamentare pentru a se recupera acasă.

Ulterior, însă, el a dezvăluit că, în timpul tratamentului, contractase o infecție bacteriană.

Înainte de moartea sa, el a declarat: „Pentru a controla bacteria, am început un tratament cu antibiotice intravenoase în [spital], care va dura ceva timp. În același timp, tratamentul pentru problemele mele renale va continua”.

Poliția care investighează incidentul nu suspectează o crimă, iar paramedicii se află și ei la fața locului. Se pare că serviciile de urgență au primit un apel astăzi la ora 11:06.

Postul finlandez de televiziune Yle a raportat că cel puțin o ambulanță, o mașină de pompieri și două mașini de poliție se aflau la clădirea Parlamentului.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Premierul Petteri Orpo a transmis, potrivit Ilta-Sanomat, un mesaj scurt, dar încărcat de emoție: „Este un moment profund trist. Sunt șocat de cele întâmplate.”

Parlamentul Finlandei, format din 200 de membri aleși pentru mandate de patru ani, este cunoscut pentru un climat politic stabil și o tradiție solidă a dialogului democratic. Cu atât mai tulburător este faptul că o asemenea tragedie a avut loc chiar în inima democrației finlandeze.

Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar în clădirea Parlamentului din Helsinki. Cauzele gestului extrem sunt un mister
Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar în clădirea Parlamentului din Helsinki. Cauzele gestului extrem sunt un mister
Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar la locul de muncă, clădirea Parlamentului din Helsinki. Poliția nu bănuiește că ar fi vorba de o mână criminală, dar nici nu știe de ce...
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON Energie România de către compania energetică ungară MVM, cu puternice legături cu Rusia
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON Energie România de către compania energetică ungară MVM, cu puternice legături cu Rusia
Compania energetică de stat MVM Group din Ungaria aștepta să încheie acordul de cumpărare a unei participații majoritare la E.ON Energie România, însă Guvernul român s-ar fi opus....
#Finlanda, #Parlament, #sinucidere, #deputat , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
ObservatorNews.ro
Cum isi pot recupera banii soferii care isi strica masinile din cauza gropilor
Adevarul.ro
Dezvaluiri tulburatoare in cazul celor doi tineri morti pe A1: s-ar fi aruncat imbratisati in fata unui TIR

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alegerile pentru primarul Bucureștiului se vor organiza „raportat la cum va arăta economia României”. „Ne vom trezi că dăm Capitala pe mâna unui extremist”
  2. Tragedie la Helsinki. Un parlamentar finlandez s-a sinucis în clădirea legislativului
  3. Detalii șocante despre cei doi tineri care au murit în accidentul de pe A1. S-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
  4. De la interdicție la model. Ani la rând, NATO a refuzat să trimită arme unui batalion ucrainean controversat. Acum îi studiază tacticile
  5. Cum a devenit un magnet improvizat arma secretă a medicilor din Ucraina
  6. DNA Ploiești a fost desființat. Pe vremuri era „unitatea de elită”
  7. Rusia își mută trupele din nordul către sudul Ucrainei. Ce urmărește Moscova în regiunea Zaporojie
  8. Liderii militari ai NATO, convocați de urgență într-o reuniune cu miză majoră pentru Ucraina. Întâlnirea are loc „în circumstanțe unice”
  9. SUA și Europa vor începe imediat să lucreze la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Rubio va conduce grupul de lucru
  10. Ce i-a oferit Donald Trump lui Volodimir Zelenski după discuțiile din Biroul Oval. Președintele SUA a primit o crosă de golf și o scrisoare pentru Melania