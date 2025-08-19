Tragedie la Helsinki. Un parlamentar finlandez s-a sinucis în clădirea legislativului

O veste șocantă a zguduit marți dimineață, 19 august, scena politică din Finlanda. Un membru al Parlamentului finlandez a fost găsit fără viață chiar în incinta clădirii parlamentare din Helsinki, iar potrivit informațiilor apărute în presa locală, este vorba despre o sinucidere.

Un tânăr deputat finlandez s-a sinucis în clădirea parlamentului țării la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit problemele sale de sănătate.

Deputatul SDP Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, a fost confirmat că a decedat astăzi în clădirea parlamentului, în jurul orei 11:00.

Parlamentarul aflat la primul mandat a fost ales în parlament în 2023 și era membru al Comitetului administrativ și al Comitetului juridic, precum și consilier municipal al orașului Järvenpää și președinte al consiliului municipal.

În luna iunie, Peltonen a dezvăluit pe rețelele de socializare că urma un tratament pentru probleme renale și că își luase câteva săptămâni liber de la îndatoririle parlamentare pentru a se recupera acasă.

Ulterior, însă, el a dezvăluit că, în timpul tratamentului, contractase o infecție bacteriană.

Înainte de moartea sa, el a declarat: „Pentru a controla bacteria, am început un tratament cu antibiotice intravenoase în [spital], care va dura ceva timp. În același timp, tratamentul pentru problemele mele renale va continua”.

Poliția care investighează incidentul nu suspectează o crimă, iar paramedicii se află și ei la fața locului. Se pare că serviciile de urgență au primit un apel astăzi la ora 11:06.

Postul finlandez de televiziune Yle a raportat că cel puțin o ambulanță, o mașină de pompieri și două mașini de poliție se aflau la clădirea Parlamentului.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Premierul Petteri Orpo a transmis, potrivit Ilta-Sanomat, un mesaj scurt, dar încărcat de emoție: „Este un moment profund trist. Sunt șocat de cele întâmplate.”

Parlamentul Finlandei, format din 200 de membri aleși pentru mandate de patru ani, este cunoscut pentru un climat politic stabil și o tradiție solidă a dialogului democratic. Cu atât mai tulburător este faptul că o asemenea tragedie a avut loc chiar în inima democrației finlandeze.

