Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar în clădirea Parlamentului din Helsinki. Cauzele gestului extrem sunt un mister

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 19 August 2025, ora 14:29
345 citiri
Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar în clădirea Parlamentului din Helsinki. Cauzele gestului extrem sunt un mister
Sala de plen de Parlamentului Finlandei FOTO Hepta

Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar la locul de muncă, clădirea Parlamentului din Helsinki. Poliția nu bănuiește că ar fi vorba de o mână criminală, dar nici nu știe de ce politicianul a ales să comită acest gest extrem. Finlanda obișnuia să aibă una dintre cele mai mari rate de suicid din lume, dar valoarea a scăzut drastic de la apogeul de acum 35 de ani, fiind în linie cu media europeană.

Cotidianul local Iltalehti a spus că este vorba de un parlamentar care și-a luat viața. Autoritățile au confirmat doar că o persoană a murit ca urmare a unui suicid în clădirea legislativului din Helsinki, dar fără să spună dacă este vorba de un parlamentar sau un membru al staff-ului. Șeful securității Parlamentului a spus, pentru Iltalehti și pentru postul public YLE, că va lăsa poliția să dea mai multe detalii.

Cel care s-a omorât ar fi Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, aflat la primul mandat de parlamentar și membru al Partidului Social-Democrat, a scris postul public finlandez YLE. La începutul verii, tânărul politician a anunțat că își ia concediu medical deoarece are probleme cu rinichii, probleme care au apărut deodată. Peltonen fusese deja absent în ultimele săptămâni ale sesiunii parlamentare de primăvară din cauza problemelor medicale.

Premierul finlandez, Petteri Orpo, a transmis că vestea morții unui parlamentar în clădirea Parlamentului este șocantă. Totodată, șeful guvernului a transmis condoleanțe familiei celui decedat.

În Finlanda, rata de suicid a atins apogeul în 1990, când era una dintre cele mai mari din lume. De atunci, este în declin constant, datorită unor programe guvernamentale.

Rareș Bogdan, mesaj înspăimântător. Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est: "România și Republica Moldova sunt vitale pentru el”
Rareș Bogdan, mesaj înspăimântător. Putin urmărește să preia controlul statelor din Europa de Est: "România și Republica Moldova sunt vitale pentru el”
Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează asupra mizei strategice a Rusiei în Ucraina și asupra riscurilor pentru România și Republica Moldova. Potrivit europarlamentarului, Vladimir Putin...
AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO
AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO
Alianța pentru Unirea Românilor atacă Guvernul Bolojan, acuzând că pachetul 2 de măsuri fiscale afectează antreprenori, angajați și familii, și anunță depunerea unei noi moțiuni de...
#Finlanda, #parlament finlanda, #helsinki, #suicid, #Eemeli Peltonen , #Finlanda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa
ObservatorNews.ro
Cat costa si de unde poate fi cumparat sacoul purtat de Zelenski la intalnirea cu Trump de la Casa Alba
DigiSport.ro
"Sunteti penibli". Laura Vicol a reactionat dupa ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Totul pentru pace: statul european care e gata să-i acorde „imunitate” lui Vladimir Putin
  2. Piedone s-a autosesizat cu privire la șobolanii din Gara de Nord. Ce amenzi ar fi dat, dacă s-ar mai fi aflat la conducerea ANPC VIDEO
  3. Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar în clădirea Parlamentului din Helsinki. Cauzele gestului extrem sunt un mister
  4. Expertul de politică externă care taie entuziasmul celor care speră la o pace rapidă între Ucraina și Rusia: „Gândiți-vă la asta!”
  5. Mesajul ironic al lui Medvedev după ce Trump le-a promis lui Zelenski și europenilor garanții de securitate pentru Ucraina
  6. De ce este Putin „marele câștigător” după discuțiile dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Explicația istoricului Armand Goșu
  7. Mercenarii lui Potra ajung în fața judecătorilor, în dosarul în care sunt cercetați împreună cu Călin Georgescu pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale
  8. Câte păsări poți crește în propria curte, în 2025. Ce spune legea, în România
  9. Avertismentul lui Macron după summitul istoric de la Casa Albă privind Ucraina: ”Putin e un prădător, un căpcăun la ușile noastre”
  10. Optimism în Republica Moldova după întâlnirea liderilor europeni de la Casa Albă. "Privim cu speranță către pașii următori și stăm ferm alături de Ucraina"