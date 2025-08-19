Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar în clădirea Parlamentului din Helsinki. Cauzele gestului extrem sunt un mister

Un parlamentar finlandez și-a luat viața chiar la locul de muncă, clădirea Parlamentului din Helsinki. Poliția nu bănuiește că ar fi vorba de o mână criminală, dar nici nu știe de ce politicianul a ales să comită acest gest extrem. Finlanda obișnuia să aibă una dintre cele mai mari rate de suicid din lume, dar valoarea a scăzut drastic de la apogeul de acum 35 de ani, fiind în linie cu media europeană.

Cotidianul local Iltalehti a spus că este vorba de un parlamentar care și-a luat viața. Autoritățile au confirmat doar că o persoană a murit ca urmare a unui suicid în clădirea legislativului din Helsinki, dar fără să spună dacă este vorba de un parlamentar sau un membru al staff-ului. Șeful securității Parlamentului a spus, pentru Iltalehti și pentru postul public YLE, că va lăsa poliția să dea mai multe detalii.

Cel care s-a omorât ar fi Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, aflat la primul mandat de parlamentar și membru al Partidului Social-Democrat, a scris postul public finlandez YLE. La începutul verii, tânărul politician a anunțat că își ia concediu medical deoarece are probleme cu rinichii, probleme care au apărut deodată. Peltonen fusese deja absent în ultimele săptămâni ale sesiunii parlamentare de primăvară din cauza problemelor medicale.

Premierul finlandez, Petteri Orpo, a transmis că vestea morții unui parlamentar în clădirea Parlamentului este șocantă. Totodată, șeful guvernului a transmis condoleanțe familiei celui decedat.

În Finlanda, rata de suicid a atins apogeul în 1990, când era una dintre cele mai mari din lume. De atunci, este în declin constant, datorită unor programe guvernamentale.

