Povestea femeii care s-a mutat în Finlanda după ce a văzut un documentar: "Acum înțeleg de ce localnicii sunt atât de fericiți, și eu sunt la fel"

Într-o lume tot mai agitată, mulți oameni visează la o viață simplă, aproape de natură, departe de stresul cotidian. Totuși, doar câțiva au curajul să renunțe la stabilitatea unei cariere și să facă o schimbare radicală. Aceasta este povestea unei femei care, la 55 de ani, a lăsat în urmă orașul Glasgow, din Scoția, pentru a se muta într-o cabană izolată din Finlanda, alături de cea mai bună prietenă. O decizie care i-a redefinit complet relația cu natura, liniștea și adevărata fericire, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider.

"Mi-am abandonat cariera la 55 de ani pentru a mă muta într-o cabană din Finlanda cu cea mai bună prietenă"

"După zeci de ani în diverse cariere și mulți ani ca terapeut, am ajuns să mă simt epuizată și pregătită pentru o schimbare.

Ideea următorului meu pas a apărut când mă așteptam mai puțin: în timp ce mă uitam la un documentar despre sălbăticie la TV, alături de cea mai bună prietenă și colega mea de apartament, Saara.

Deodată, s-a întors spre mine și, semi-glumind, mi-a sugerat să încercăm să locuim un an în Finlanda.

Pentru Saara, Finlanda era acasă. Crescuse acolo, dar plecase la vârsta de 12 ani. Pe măsură ce am început să luăm în serios această idee, părinții ei ne-au spus că ne pot lăsa să stăm gratuit în cabana lor izolată.

Acest lucru a făcut ca planul nostru să fie realizabil, deoarece nu trebuia să plătim cazare, iar eu puteam să-mi închiriez apartamentul pentru a-mi acoperi ipoteca.

Cinci luni mai târziu, la 55 de ani, mi-am luat un an sabatic și am plecat din Glasgow, Scoția, spre „cea mai fericită țară din lume” — un loc în care nu mai fusesem niciodată."

Un an în Finlanda nu a fost suficient

"Nu mi-a luat mult timp să mă obișnuiesc cu viața în sălbăticia finlandeză.

Ceea ce a fost un lucru bun, având în vedere că cabana este destul de izolată, în mijlocul a patru acri de pădure, la peste 300 km nord de Helsinki. Cea mai apropiată cabană este la mai mult de un kilometru distanță, iar cel mai apropiat supermarket e la 40 de minute de mers cu mașina.

Vecinii noștri sunt un castor care ne vizitează lacul vara și un lup care traversează pădurea iarna.

Unii ar putea vedea această izolare și lipsă de facilități ca pe ceva plictisitor, dar eu apreciez liniștea pădurii. După trei luni în Finlanda, am știut că acesta este locul în care îmi doresc să rămân și că vreau să transform acest an într-o realitate permanentă.

Pentru a face acest lucru, ne-am întors în Scoția pentru un an. Am economisit cât am putut, mi-am vândut apartamentul și am aplicat pentru un permis de rezidență finlandez. Acum, eu și Saara trăim din economii, cheltuind aproximativ 800-1.000 de euro pe lună."

"Accesul la natură mi se potrivește — și acum înțeleg de ce finlandezii sunt atât de fericiți"

"Faptul că Saara a fost alături de mine m-a ajutat să navighez șocul cultural al mutării într-o țară nouă. Fără ea, probabil aș fi ales să trăiesc mai întâi într-un oraș mare, nu în sălbăticie.

Totuși, cred că tocmai această apropiere de natură m-a ajutat să mă vindec de epuizarea profesională, un proces care a durat cam șapte-opt luni.

Iarna, îmi găsesc bucuria pescuind la copcă sau sărind din saună direct în lacul înghețat. Vara, înot în lac și culeg fructe de pădure. Îmi place că fiecare zi la cabană vine cu o nouă provocare. Am învățat multe abilități, cum ar fi să tai lemne pentru iarnă sau să țin la distanță șerpii veninoși în lunile calde.

Acum cred cu tărie că accesul facil la păduri (care acoperă aproximativ 70% din țară) și legătura puternică a localnicilor cu natura joacă un rol esențial în faptul că Finlanda continuă să fie în fruntea clasamentului în Topul mondial al fericirii.

Să fii mereu aproape de o pădure le permite finlandezilor să se piardă adesea în natură, să se reconecteze și să-și regăsească echilibrul.

"Încă nu-mi vine să cred cât de repede m-am simțit acasă în Finlanda"

"Zi de zi, continui să fiu surprinsă de cât de bine mă potrivesc cu viața din Finlanda. Mulți oameni de aici sunt incredibil de amabili și săritori. Trăiesc în prezent și nu încearcă să se compare cu ceilalți — ceea ce este extrem de revigorant.

De asemenea, nu m-am săturat să fiu înconjurată de natură.

Chiar mi se pare uimitor cât de repede m-am îndrăgostit de o țară pe care nu o vizitasem niciodată. Nu aș fi descoperit această dragoste și sentiment de apartenență dacă nu aș fi riscat să mă mut aici.

Sfatul meu pentru cei care vor să facă o schimbare majoră este să o ia pas cu pas. Dacă la final nu te face fericit sau nu e ceea ce ai sperat, poți oricând să încerci altceva”.

