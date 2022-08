Un nou scandal cu Sanna Marin. Tinere topless, surprinse în reședința oficială a premierului Finlandei

Prim-ministrul Finlandei, Sanna Marin, a prezentat marți scuze publice după ce două dintre prietenele sale au fost fotografiate într-o impostază indecentă în reședința sa oficială.

Fotografia a fost realizată lângă biroul Sannei Marin, pe un tablou oficial albastru, într-un spațiu de lucru unde aceasta este filmată adesea când face anunțuri oficiale ale guvernului.

Una dintre femeile topless a folosit un semn oficial, pe care scria "Finlanda" cu care a acoperit sânii goi.

În mod normal, semnul se află pe biroul lui Sanna Marin atunci când aceasta participă la videoconferințe internaționale, vorbind cu alți lideri din Uniunea Europeană și din lume.

Sanna Marin, în vârstă de 36 de ani, a recunoscut marți că fotografia, care a fost capturată de pe un videoclip, "nu ar fi trebuit să fie făcută niciodată".

Finland's PM Sanna Marin had a party! Now the boop photo, which was taken at the Prime Minister's official residence, is spreading on social media. @TheSun @BILD pic.twitter.com/LwzoGQFPfm