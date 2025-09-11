SUA înarmează o țară vecină cu Rusia, cu rachete de un miliard de dolari. Decizia a fost luată din cauza tensiunilor dintre cele două țări

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 07:18
1810 citiri
SUA înarmează o țară vecină cu Rusia, cu rachete de un miliard de dolari. Decizia a fost luată din cauza tensiunilor dintre cele două țări
Finlanda cumpără rachete de un miliard de dolari FOTO Pixabay

Decizia Washingtonului de a furniza Finlandei armament avansat de peste un miliard de dolari vine pe fondul tensiunilor persistente cu Rusia și al repoziționării strategice a NATO în nordul Europei. Tranzacția consolidează apărarea aeriană a statului nordic, dar marchează și o nouă etapă în apropierea militară dintre Helsinki și Statele Unite, la mai puțin de doi ani după aderarea Finlandei la Alianță.

Statele Unite au anunțat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate și echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, țară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP.

"Vânzarea propusă va spori capacitatea Finlandei de a face față amenințărilor actuale și viitoare și interoperabilitatea sa cu forțele americane și alte forțe aliate", a declarat Agenția pentru cooperare în domeniul apărării și securității (DSCA) într-un comunicat.

Această vânzare va "sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite", a adăugat agenția.

Congresul de la Washington urmează să valideze tranzacția, o formalitate.

După invadarea Ucrainei de către armata rusă, Finlanda a pus capăt anilor de nealiniere militară și s-a alăturat NATO în 2023.

SUA anunță că rup un acord important cu România și alți parteneri europeni. "Un act unilateral de dezarmare"
SUA anunță că rup un acord important cu România și alți parteneri europeni. "Un act unilateral de dezarmare"
Statele Unite se retrag din acordurile semnate anul trecut cu partenerii europeni pentru combaterea dezinformării, o decizie care marchează o schimbare majoră de direcție sub administrația...
Medvedev mârâie la NATO de lângă granița Alianței. A fost trimis de Putin să inspecteze frontiera ruso-finlandeză, care va fi fortificată de frica Vestului
Medvedev mârâie la NATO de lângă granița Alianței. A fost trimis de Putin să inspecteze frontiera ruso-finlandeză, care va fi fortificată de frica Vestului
Rusia își va ajusta abordarea militară de-a lungul graniței cu Finlanda din cauza aderării acesteia la NATO. Vladimir Putin vrea fortificații de-a lungul graniței terestre, cea mai lungă...
#Finlanda, #INARMARE, #rachete, #SUA, #Rusia , #Finlanda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut dupa ce "a bombardat" cu mesaje o femeie casatorita! "Poate e disperat". La 22 de ani, are 14.000.000 $ in cont
Digi24.ro
Miliardarul care l-a depasit pe Elon Musk si a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Seinfeld compară protestatarii pro-Palestina cu mișcarea rasistă Ku Klux Klan: ”Ei măcar recunosc că nu le plac negrii și evreii. Sunt sinceri”
  2. Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării
  3. Protestele ”Blocăm totul” din Franța, încheiate cu peste 500 de persoane reținute din cei 200.000 de manifestanți. Îndemnul lui Marine Le Pen VIDEO
  4. SUA înarmează o țară vecină cu Rusia, cu rachete de un miliard de dolari. Decizia a fost luată din cauza tensiunilor dintre cele două țări
  5. Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
  6. Doborârea dronelor rusești de către Polonia aduce și mai mult haos în negocierile de pace în Ucraina: „Europa este fracturată”
  7. Republica Moldova expulzează un angajat al Ambasadei Belarusului, în contextul anchetei de spionaj care se derulează în mai multe țări europene
  8. Secretele Kremlinului. Cum apare Putin chiar și acolo unde nu este. Birourile identice prin care se creează iluzia că liderul rus poate fi oriunde
  9. Charlie Kirk, susținătorul lui Trump care dezbătea teme politice în campusuri universitare, a fost împușcat mortal la un eveniment. Însuși Donald Trump i-a anunțat decesul VIDEO
  10. Zelenski deplânge lipsa de acțiune a Occidentului după ce dronele ruseşti au invadat spațiul Poloniei. "Au fost mai mult decât suficiente declarații, dar atât"