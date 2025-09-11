SUA înarmează o țară vecină cu Rusia, cu rachete de un miliard de dolari. Decizia a fost luată din cauza tensiunilor dintre cele două țări

Finlanda cumpără rachete de un miliard de dolari FOTO Pixabay

Decizia Washingtonului de a furniza Finlandei armament avansat de peste un miliard de dolari vine pe fondul tensiunilor persistente cu Rusia și al repoziționării strategice a NATO în nordul Europei. Tranzacția consolidează apărarea aeriană a statului nordic, dar marchează și o nouă etapă în apropierea militară dintre Helsinki și Statele Unite, la mai puțin de doi ani după aderarea Finlandei la Alianță.

Statele Unite au anunțat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate și echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, țară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP.

"Vânzarea propusă va spori capacitatea Finlandei de a face față amenințărilor actuale și viitoare și interoperabilitatea sa cu forțele americane și alte forțe aliate", a declarat Agenția pentru cooperare în domeniul apărării și securității (DSCA) într-un comunicat.

Această vânzare va "sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite", a adăugat agenția.

Congresul de la Washington urmează să valideze tranzacția, o formalitate.

După invadarea Ucrainei de către armata rusă, Finlanda a pus capăt anilor de nealiniere militară și s-a alăturat NATO în 2023.

