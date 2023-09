Caz excepțional la US Open: cine e jucătoarea care a renunțat la un cec uriaș. "Dau cu piciorul la bani"

Jucătoarea care a produs o surpriză frumoasă la US Open va renunța la cecul uriaș pe care era îndreptățită să îl încaseze.

O vedetă americană în ascensiune a tenisului, care a ajuns în primul tur la US Open, nu va încasa niciun ban din premiul care i se cuvine, în valoare de 81.000 de dolari.

Fiona Crawley a trecut de trei runde de calificare la Flushing Meadows înainte de a pierde în fața numărului 88 mondial Anastasia Pavlyuchenkova cu 6-2, 6-4 în primul tur al turneului.

Dar ea nu va lua niciun dolar din premiul care i se cuvine. Motivul? Ea este studentă la Universitatea Carolina de Nord, iar NCAA (National Collegiate Athletic Association) încă are o lege care le interzice sportivilor amatori să încaseze premii mai mari de 10.000 de dolari pe an, și acești bani trebuie să vină din partea sponsorilor.

Crawley a declarat că nu vrea să își riște statusul din NCAA, însă îi e ciudă că nu poate ține banii. "Nu aș lua niciodată banii și nu mi-aș risca niciodată eligibilitatea, dar am tras din greu săptămâna aceasta și pare ireal că există jucători de fotbal și baschet care fac milioane din tranzacții NIL (n.r. - Name, Image, and Likeness) și eu nu pot lua banii pentru care am muncit pe brânci și trebuie să dau cu piciorul premiului".

