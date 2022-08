Scandalul momentului în circuitul WTA. Cine e jucătoarea de top care își acuză de viol fostul antrenor

Jucătoarea franceză de tenis Fiona Ferro, fostă ocupantă a locului 39 WTA, îl acuză pe fostul său antrenor, Pierre Bouteyre, de viol şi agresiuni sexuale, informează Nice Matin, potrivit Le Figaro.

Potrivit sursei citate, Ferro a depus plângere la comisariatul din Frejus în februarie, acuzându-l pe antrenor de violuri şi agresiuni sexuale care ar fi fost comise în perioada 2012-2015, la Saint-Raphael. În perioada faptelor menţionate în plângere, sportiva avea 15 până la 18 ani.

Pierre Bouteyre recunoaşte că a avut raporturi sexuale cu sportiva, dar a precizat că acestea au fost cu acordul ei.

După ce a fost pus sub acuzare, Pierre Bouteyre a fost plasat sub control judiciar. Antrenorul are interdicţie de contact cu Fiona Ferro şi nu are voie să antreneze minore.

Anchetatorii încearcă să afle dacă există şi alte victime.

Fiona Ferro s-a aflat pe lista de start la US Open 2022, dar fost eliminată în primul tur al calificărilor.

Ads