Noua achiziție a Fiorentinei n-a rezistat ”tentației” sexy de lângă el! Ce s-a întâmplat la conferința de prezentare VIDEO

Arthur Cabral, fotbalistul transferat recent de Fiorentina de la FC Basel, e protagonistul unor imagini devenite virale pe rețelele de socializare.

Adus la Florența pentru a-l înlocui pe sârbul Vlahovic, vândut la Juventus, brazilianul s-a remarcat încă de la conferința de presă de prezentare.

Astfel, se poate vedea cum Arthur Cabral este fascinat de ofițerul de presă al Fiorentinei, Rossella Petrillo, jurnalista sexy care a stat alături de el. Pentru câteva secunde, atacantul supranumit ”King Artur” nu și-a putut dezlipi ochii de pe frumoasa brunetă.

New Fiorentina signing Cabral enjoying too much his unveiling presser pic.twitter.com/waTGdLHdi8