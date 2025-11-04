Serie A a mai făcut o ”victimă”. Echipa de tradiție care și-a dat afară antrenorul

Marti, 04 Noiembrie 2025
Fiorentina, ultima clasată în campionatul de fotbal al Italiei, l-a demis din funcție pe antrenorul Stefano Pioli, care fusese instalat în luna iulie, a anunțat clubul toscan, marți, într-un comunicat citat de AFP.

Responsabilitatea echipei viola a fost încredințată ''provizoriu'' lui Daniele Galloppa, a precizat clubul, care în sezonul viitor va împlini 100 de ani.

De la sosirea lui Pioli, Fiorentina nu a reușit să adune decât patru puncte în zece etape din Serie A, cu patru egaluri și șase eșecuri, cel mai slab bilanț din istoria sa în această parte a sezonului.

Conform presei italiene, Fiorentina are două variante pentru înlocuirea lui Pioli, Roberto D'Aversa, care a trecut pe la Parma, Lecce și Empoli, sau Paolo Vanoli, fără club de la despărțirea de Torino, în iunie, după un singur sezon.

Pioli a trecut pe la trei cluburi în decurs de mai puțin de 18 luni, AC Milan, care nu a dorit să îi prelungească înțelegerea după cinci sezoane (2019-24), clubul saudit Al-Nassr, de care s-a despărțit după un singur sezon (2024-25) și Fiorentina.

Stefano Pioli este al treilea antrenor demis în acest sezon în Serie A, după croatul Igor Tudor (Juventus) și francezul Patrick Vieira (Genoa), ambele petrecute după etapa a noua.

