Baiatul unui fost fotbalist al Fiorentinei a murit la varsta de 8 ani

Fostul fotbalist italian Michele Bacis si-a pierdut fiul in varsta de doar 8 ani, dupa ce a cazut de la balcon locuintei situate la etajul 3, in Arezzo, dupa cum anunta presa italiana, prin cotidianul Corriere."Am auzit o bubuitura din strada, apoi am vazut trupul copilului si i-am auzit pe parinti tipand", au punctat pentru sursa mai sus amintita mai multi vecini.Copilul a fost preluat de o ambulanta, dar, din pacate, inima sa a cedat in drumul spre spital.Michele Bacis a jucat, printre altele, la Fiorentina Genoa , Cremonese si Monza , in cariera sa, pentru ca in 2011 sa aiba o ultima experienta in fotbal la Arezzo, oras unde ulterior s-a si stabilit definitiv impreuna cu familia.Acesta a evoluat pentru Fiorentina in sezonul 2004/2005. Cel mai mult a fost cotat de catre site-urile de specialitate la suma de 300.000 de euro.D.A.