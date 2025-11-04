Avocat Dr. Daniel MOREANU: Capitalul social minim al S.R.L.-urilor!

De dată recentă, în spațiul public au fost inițiate discuții privind modificările aduse legislației privind înființarea și funcționarea S.R.L.-urilor, dintre care ne vom concentra strict asupra măsurii de creștere a capitalului social minim (normele legale aducând și modificări în privința regimului inactivității fiscale, al cesiunii părților sociale sau al continuării activității societății în ipoteza decesului asociatului unic sau majoritar).

Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x nr. 246/2025), în privința căruia Guvernul României și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, este în prezent contestat la Curtea Constituțională.

Propunerea expusă în spațiul public la jumătatea lunii august a.c. de majorare a capitalului social minim al S.R.L.-urilor la 8.000 lei a fost abandonată, în prezent Proiectul de lege stabilind următoarele praguri în privința capitalului social minim:

(i) în cazul S.R.L.-urilor nou înființate, capitalul social minim este de 500 lei;

(ii) în cazul S.R.L.-urilor în funcțiune, o dată cu intrarea în vigoare a legii, capitalul social va fi stabilit în funcție de cuantumul cifrei de afaceri nete raportată la situațiile financiare ale exercițiului financiar precedent, după cum urmează: în cazul în care cifra de afaceri netă depășește 400.000 lei, capitalul social minim va avea un cuantum de 5.000 lei. S.R.L.-urile înregistrate vor avea obligația majorării capitalului social în termen de maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a legii.

Nerespectarea obligației legale privind capitalul social minim poate avea drept consecință dizolvarea societății de către orice persoană interesată.

Scurt istoric: în forma inițială a Legii nr. 31/1990 intrată în vigoare în anul 1990, capitalul social minim al unei S.R.L. era de 100.000 lei (vechi, luând în considerare denominarea monedei naționale începând cu data de 01 iulie 2005). În anul 1997, ca urmare a inflației galopante din anii 1990, capitalul social minim al unei S.R.L. a fost stabilit la valoarea de 2.000.000 lei (vechi, respectiv 200 lei noi în urma denominării).

Valoarea minimă a capitalului social al unei S.R.L. a rămas neschimbată până în anul 2020, când au fost eliminate atât condiția capitalului social minim, cât și condiția prezentării la înmatriculare a depunerii vărsării capitalului social.

Explicațiile publice privind propunerea majorării capitalului social al S.R.L.-urilor sunt contradictorii, astfel încât ne vom raporta strict la Expunerea de motive în care argumentul inițiativei legislative este (cităm): „...creșterea responsabilității juridice a societăților cu răspundere limitată (SRL) față de creditori, inclusiv cel bugetar, în sensul stabilirii capitalului social al societăților cu răspundere limitată în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete...”.

În opinia noastră, argumentele privind majorarea capitalului social minim al S.R.L.-urilor nu sunt fundamentate pe o analiză corectă, având în vedere următoarele trei (3) argumente principale:

1. valoarea minimă stabilită este insignifiantă (500 lei și, respectiv, 5.000 lei) raportată la contextul socio-economic, precum și la nivelul minim al cifrei de afaceri nete la care se raportează, astfel încât nu reprezintă o valoare monetară considerabilă destinată acoperirii eventualelor creanțe, inclusiv bugetare;

2. capitalul social nu constituie o rezervă care să fie păstrată de către S.R.L. în scopul plății eventualelor creanțe, ci poate fi utilizată/cheltuită de către societate pentru activitatea curentă;

3. capitalul social nu reprezintă decât o datorie a S.R.L.-ului față de asociatul (ii) acesteia, fiind exclusiv o valoare contabilă, iar nu un disponibil bănesc din care creditorii pot fi îndestulați.

Prin urmare, modificările legislative privind capitalul social minim al S.R.L.-urilor nu reprezintă decât o procedură birocratică suplimentară, lipsită de vreun efect în privința reducerii numărului cazurilor în care societățile nu își achită datoriile către creditori, inclusiv cel bugetar.

Despre autor:

Dr. Daniel MOREANU este avocat reprezentând pe parcursul carierei companii internaționale și românești de top. În prezent coordonează activitatea MOREANU Law (www.moreanulaw.com) o firmă de avocatură dinamică din București cu expertiză extensivă în următoarele domenii: Drept Imobiliar și REITs, Fiducii și Trust-uri, Drept Corporativ și Insolvență, Fuziuni și Achiziții, Litigii, Drept Bancar și Finanțări, Dreptul Muncii, Contracte Comerciale, Protecția Datelor cu Caracter Personal și G.D.P.R. și Moșteniri Naționale și Internaționale.

Daniel MOREANU este Doctor în Drept cu cea mai înaltă distincție, summa cum laudae, autorul unei lucrări care analizează instituția Fiduciei și a Trust-ului, precum și a numeroase articole de specialitate în presa juridică și de business.

