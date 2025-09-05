Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"

Analistul economic Andrei Caramitru consideră că scandalul pornit de la firma-fantomă, care raporta venituri de 700 de milioane de euro, dar avea sediul declarat într-un WC public, "e sigur ceva mult mai mare și important decât ne imaginăm".

”Eu cred că e așa: că e o conductă de importuri fraudulente (posibil în zona de materiale de construcții) făcută nu doar de niște oameni extrem de puternici de aici (și invizibili), dar și cu rețele mafiotice externe. Cu obiectiv frauda de TVA.

Dacă au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci că banii se învârteau pe undeva, dacă un mega antreprenor a făcut plângere și degeaba", argumentează Caramitru într-o postare pe Facebook.

"Dacă nu cad extrem de mulți în instituțiile de control pe tot lanțul rapid - e grav", avertizează Caramitru.

Scandalul legat de această firmă-fantomă a pornit de la o anchetă jurnalistică publicată de site-ul Recorder.

Imediat după aceea, ministrul de Finanțe a salutat inițiativa jurnalistică. Apoi, la data de 5 septembrie 2025, președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat o serie de sancțiuni împotriva firmei RICHRBT 1 SRL.

