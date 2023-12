Firma la care este angajată soția unui șef din DNA, contracte de peste două milioane de lei cu DNA. Anchetă RISE Project

DNA a încheiat în ultimii patru ani contracte de peste două milioane de lei cu firma Asseco See. Una dintre persoanele care au decis cine câștigă licitațiile este șeful biroului de IT, Corneliu Sterea, a cărui soție lucrează chiar la Asseco See din mai 2020. Contractele cu DNA au început să curgă după angajarea ei, arată o investigație RISE Project.

Potrivit sursei citate, Corneliu Sterea a semnat în repetate rânduri că nu se află într-un conflict de interese, deși e-mailul soției lui apare la contactele firmei IT pe platforma de achiziții publice. Agenția Națională de Integritate ne-a comunicat că această situație „poate fi de natură să genereze un conflict de interese”

Una dintre achiziții a fost finanțată din fonduri norvegiene menite să combată corupția. Curtea de Conturi susține că achiziția este nelegală, inutilă și a fost făcută netransparent.

Șeful biroului IT al DNA nu vede nicio problemă în faptul că o achiziție de sute de mii de lei a ajuns să fie câștigată chiar de firma unde lucrează soția sa. Contactat de reporterii RISE, acesta a spus că, în urma unei discuții în cadrul comisiei, „nu s-a considerat că e vreun potențial conflict de interese”.

Reporterii RISE au trimis către DNA mai multe întrebări legate de contractul plătit din fonduri norvegiene, dar și despre legăturile dintre șefului biroului de IT și firma la care lucrează soția sa.

Instituția anticorupție a transmis că procurorul șef a făcut o sesizare în iulie 2023 privind modul în care s-a desfășurat achiziția câștigată de Asseco See. Deoarece procedura de auditare nu a fost finalizată, DNA comunicând că trebuie să păstreze confidențialitatea și nu poate oferi mai multe detalii.

Ads