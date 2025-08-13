După ce am avut mașini înmatriculate în Bulgaria, apar și firmele mutate în țara vecină. Mii de antreprenori români speră, în felul acesta, să scape de taxele mari din România

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:24
Pusă sub presiunea taxelor tot mai mari, o parte din mediul de afaceri românesc își mută sediile peste graniță, în Bulgaria, unde impozitele sunt aproape la jumătate. Cu un profit taxat la doar 10% și dividende impozitate cu 5%, țara vecină atrage peste 7.400 de firme cu capital românesc, în timp ce rețelele de consultanță promit deschideri rapide de companii și, uneori, metode la limita legalității pentru reducerea taxelor din România. Autoritățile fiscale avertizează însă că optimizările nejustificate pot atrage sancțiuni.

Bulgarii profită de interesul crescut al românilor și au desfășurat ample rețele de consultanță. Acolo, impozitul pe profit este de 10%, față de 16% la noi în țară. Cel pe dividende este de 5%, în timp ce la noi este de 10% și de la 1 ianuarie 2026 va fi de 15%, arată Antena 3 CNN.

Pentru 500 de euro, firmele specializate promit să deschidă o afacere de la zero în doar câteva zile. Cei mai mulți consultanți spun că dacă punctul de lucru rămâne în România, trebuie plătit impozitul de aici.

“Să faceți firmă aici în Bulgaria și să se trimită către firma românească facturi de consultanță, înțelegeți? Și scade din profit din România. Exact, asta e soluția ca să scăpați de taxele mari din România. Scade profitul pentru că se plătește în Bulgaria. De exemplu, dacă are profit 100 de mii, emiteți factura pentru 90 de mii în Bulgaria și așa să fie 10 mii, înțelegeți, și așa se plătește în Bulgaria impozitul pe profit, care e mai mic ca în România”, a spus unul dintre consultanți pentru sursa citată.

Cât de legale sunt serviciile bulgarilor

“Dacă respectivele servicii nu au substanță economică, cum se pare că nu au, în exemplul dumneavoastră, atunci este introducerea în contabilitate a unor cheltuieli fictive care au ca scop diminuarea impozitului pe profit în România. Este o optimizare nelegală de costuri, pentru că acele servicii de consultanță nu sunt în mod efectiv real prestate”, a declarat consultantul fiscal Adrian Bența.

În prezent, în Bulgaria sunt peste 7.400 de firme care au capital românesc, beneficiari sau acționari din România. Doar în perioada ianuarie-iulie a acestui an au fost deschise 328 de astfel de companii, cu aproape 100 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, anul trecut au fost deschise 408 de astfel de companii, iar numărul a tot crescut de la un an la altul.

“Cam 16% din companiile românești înregistrate în Bulgaria au cifre de afaceri de peste 100.000 euro. Aproximativ 9% depășesc 500.000 euro. Aproape 200 de firme românești, adică puțin sub 3% din total, au cifre de afaceri anuale de peste 5 milioane de euro. Există și un număr semnificativ de companii românești înregistrate în Bulgaria care nu desfășoară o activitate economică reală. De regulă, acestea sunt create cu scopuri strict administrative sau fiscale”, spune Adrian Sipos, manager dezvoltare afaceri Camera de Comerț Bulgaro-Română.

Adrian Negrescu, analist economic, afirmă că după mutarea cu sediul social și în zona fiscală în Bulgaria, e probabil ca ANAF-ul să vină să taxeze pentru activitatea realizată în această țară.

