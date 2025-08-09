Clasamentul firmelor cu cele mai mari datorii la stat, dominat de companii de tutun, petroliere și de stat. O televiziune apare cu datorii importante

Un top al firmelor cu cele mai mari datorii cumulate la cele patru bugete ale statului, arată că în fruntea clasamentului figurează Italia Tobacco SRL, cu obligații în valoare de 1.478.125.525 lei. Pe poziția secundă apare Agroponte SRL, cu datorii totale de 1.470.671.987 lei, urmată de Galaxy Tobacco SA, indicată cu 1.301.707.889 lei. Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA figurează pe al patrulea loc cu 1.276.456.213 lei, iar Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR deține al cincilea loc în clasament, cu 1.174.483.865 lei. Complexul Energetic Hunedoara SA înregistrează datorii de 1.048.664.771 lei, în timp ce Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA apare cu 1.000.819.519 lei. Urban SA are restanțe de 981.634.905 lei, Carom SA 980.766.941 lei, iar Benz Oil SRL 789.270.929 lei, potrivit unor date analizate de RisCo.ro pentru ȘtirileProTV.ro.

Când se analizează separat obligațiile față de bugetul de pensii (bugetul asigurărilor sociale), topul este condus de Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA, cu datorii în sumă de 820.163.935 lei. Pe locul al doilea se află Complexul Energetic Hunedoara SA, cu 570.657.936 lei, iar pe a treia poziție figura Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR, cu 555.002.759 lei. Societatea Națională a Căilor Ferate Române raportează obligații la bugetul pensiilor de 534.194.547 lei, iar Societatea Națională a Cărbunelui SA figurează cu 248.257.700 lei. Urban SA apare cu 243.987.758 lei, Moldomin SA cu 129.092.399 lei, Realitatea Media SA cu 93.881.657 lei, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare RA cu 90.448.501 lei, iar Societatea Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU SA cu 88.863.568 lei.

Referitor la datoriile către bugetul asigurărilor de sănătate, Societatea Națională a Căilor Ferate Române deține primul loc, cu 199.848.598 lei, urmată de Complexul Energetic Hunedoara SA cu 160.581.506 lei și Urban SA cu 94.182.390 lei. Societatea Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU SA figurează cu 39.282.367 lei, Realitatea Media SA cu 36.209.867 lei, Societatea Națională a Cărbunelui SA cu 31.351.664 lei, Centrala Electrică de Termoficare Iași (CET) SA cu 30.578.708 lei, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare cu 30.515.319 lei, Maribo Serv SRL cu 29.743.079 lei și Regia Autonomă pentru Activități Nucleare RA cu 25.898.692 lei.

În ceea ce privește obligațiile distincte raportate la bugetul de stat, Italia Tobacco SRL și Agroponte SRL ocupă din nou primele două poziții, cu 1.478.125.525 lei, respectiv 1.470.671.987 lei. Galaxy Tobacco SA apare în acest clasament cu 1.291.165.944 lei, din care 24.341.252 lei sunt menționați ca obligații fiscale contestate. CAROM SA figurează cu 944.872.897 lei, Benz Oil SRL cu 787.793.983 lei, iar Diamond Offshore Netherlands BV Amsterdam — Sucursala București este listată cu 772.182.339 lei, dintre care 371.400.874 lei sunt obligații contestate. Societatea Națională a Căilor Ferate Române raportează 674.864.436 lei către bugetul de stat, Urban SA 638.913.041 lei, Oana Management SRL 481.180.898 lei și Ana Oil SRL 428.487.132 lei.

