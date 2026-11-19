Aproape jumătate (45%) din cele circa 47.000 de companii de impact din economia României se confruntă cu dificultăți financiare, iar dintre acestea peste 12.600 au încă șanse de redresare, potrivit Radarului financiar al companiilor de impact, ediția 2026, studiu anual realizat de compania de insolvență și restructurare CITR. În același timp, 217 companii mari concentrează aproape jumătate din datoriile firmelor aflate în insolvență iminentă (8.304 companii), valoarea acestora fiind de 42,6 miliarde de euro, în timp ce numărul companiilor de impact, cu active de peste un milion de euro, aflate în dificultate a atins un nou maxim istoric - 20.931 de firme în 2025, față de 13.913 în 2018.

„Numărul companiilor de impact, cu active de peste un milion de euro, aflate în dificultate a atins un nou maxim istoric - 20.931 de firme în 2025, față de 13.913 în 2018. Din totalul companiilor de impact din economia României, respectiv 46.938, aproape jumătate (45%) se confruntă cu dificultăți financiare, însă peste 12.600 dintre acestea au încă șanse de redresare. Datoriile cresc mai repede decât vânzările, profiturile scad, iar vulnerabilitatea financiară se accentuează”, arată, joi, CITR într-un comunicat de presă.

Compania precizează că acestea sunt principalele concluzii ale Radarului financiar al companiilor de impact, ediția 2026, studiul anual realizat din 2013 de CITR, care analizează sănătatea financiară a companiilor relevante pentru economie și identifică riscurile ce pot fi prevenite prin intervenție timpurie.

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Studiul are în vedere 46.938 de companii cu active de peste 5 milioane de lei, care generează împreună 83% din cifra de afaceri a economiei românești, având un rol esențial în economie.

„Companiile de impact cresc în dimensiune, dar pierd din rezistența financiară. Vânzările avansează, însă profiturile se reduc, iar datoriile cresc mai rapid, ceea ce le limitează capacitatea de a face față unor noi șocuri economice. Ceea ce ne preocupă nu este doar numărul firmelor care ajung în insolvență, ci mai ales riscul ca afaceri viabile să piardă șansa de redresare pentru că intervenția vine prea târziu. Datele arată că există încă un număr important de companii care pot fi salvate prin restructurare, dacă antreprenorii și managerii recunosc semnalele de risc și acționează la timp”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

În 2025, 44,6% dintre companiile de impact prezentau dificultăți financiare, fiind încadrate de CITR în două categorii de risc, potrivit datelor studiului. Astfel, prima categorie cuprinde 12.627 de companii restructurabile, care au perspective de redresare prin măsuri adecvate, acestea având aproximativ 734.000 de persoane angajate, iar 81% dintre aceste firme sunt încă profitabile. A doua categorie include 8.304 companii clasificate în insolvență iminentă, ale căror probleme financiare au atins un nivel critic, potrivit indicatorilor analizați, având un risc ridicat de neplată a obligațiilor.

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„Companiile clasificate în insolvență iminentă dețin 31,6% din datoriile totale ale companiilor de impact, deși generează doar 4,5% din cifra de afaceri a acestora. Dintre ele, doar 217 companii mari acumulează jumătate dintre datoriile întregii categorii, totalizând 42,6 miliarde de euro. București-Ilfov concentrează 45% dintre companiile aflate în insolvență iminentă și 67% din datoriile lor”, se arată în studiu.

Radarul financiar al companiilor de impact arată că în 2025, acestea au continuat să crească, însă situația lor financiară s-a deteriorat. Pe un eșantion constant de 37.448 de companii, cifra de afaceri a avansat cu 7,1% - sub rata medie a inflației de 7,3% - în timp ce datoriile au crescut cu 8,4%, iar profitul net a scăzut cu 1,5%.

„Aproape una din cinci companii (18,2%) a încheiat anul pe pierdere, patru din zece au avut vânzări mai mici decât în 2024, iar una din cinci s-a confruntat simultan cu scăderea vânzărilor și creșterea datoriilor. Și presiunea asupra profitabilității s-a accentuat timp de trei ani la rând: marja netă de profit a scăzut de la 7,2% în 2022 la 5,3% în 2025. Această evoluție arată că firmele păstrează tot mai puțin din veniturile generate și au o capacitate mai redusă de a absorbi creșterile de costuri, scăderea cererii sau alte șocuri economice”, se menționează în document.

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Deteriorarea situației financiare, mai rapidă decât redresarea

Între 2023 și 2025, 5.016 companii au trecut într-o categorie de risc mai ridicat, versus 3.831 de companii care și-au îmbunătățit situația, raportul fiind de aproximativ 1,3 la 1. Mai mult, una din trei firme clasificate în insolvență iminentă în 2025 nu se afla în această situație cu un an înainte.

În același timp, un alt semnal de avertizare vine de la cele 5.522 de companii care prezintă simultan cel puțin două semnale de criză financiară. Acestea cumulează datorii de 49 de miliarde de euro și au aproximativ 291.000 de angajați, susțin reprezentanții CITR.

La nivel sectorial, cele mai mari datorii sunt în construcții - 16,7 miliarde de euro, în timp ce energia are cea mai ridicată pondere a companiilor în risc, de 48%.

CITR mai arată că șapte din zece companii de impact care au intrat în insolvență în 2026 prezentau deja dificultăți financiare în bilanțurile din 2024, iar aproape jumătate dintre acestea (47%) erau clasificate atunci drept restructurabile. Datele confirmă că, în numeroase cazuri, problemele pot fi identificate înainte de instalarea insolvenței, când companiile au încă posibilitatea de a interveni.

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„Crizele financiare rareori au o singură cauză. Scăderea profitabilității afectează lichiditatea, iar acumularea datoriilor amplifică presiunea asupra companiei. Restructurarea financiară poate oferi timpul necesar redresării, dar trebuie însoțită de măsuri operaționale care să corecteze cauzele dificultăților. Altfel, riscăm doar să amânăm criza. Cele 12.627 de companii restructurabile, dintre care peste 80% sunt încă profitabile, reprezintă o oportunitate importantă de prevenție pentru economia românească”, afirmă Ionuț-Daniel Coleașă, Partener și COO CITR.

Reprezentanții CITR atrag atenția că mecanismele de restructurare preventivă rămân insuficient utilizate. În 2025, pentru fiecare concordat preventiv au fost înregistrate aproximativ 34 de insolvențe, ceea ce indică faptul că multe firme caută soluții abia după agravarea dificultăților. Identificarea timpurie a riscurilor, reorganizarea obligațiilor financiare, adaptarea modelului operațional și utilizarea mecanismelor de restructurare pot contribui la continuarea activității și conservarea valorii economice, după cum se menționează în comunicat.

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CITR informează că pentru a sprijini prevenția lansează CITR RADAR, un instrument online de autoevaluare prin care antreprenorii și managerii pot identifica din timp vulnerabilitățile financiare ale propriilor companii. Instrumentul analizează cinci dimensiuni esențiale ale unei afaceri: profitabilitatea, lichiditatea, îndatorarea, eficiența și managementul, oferind rapid o imagine asupra sănătății financiare și a zonelor care necesită intervenție.

Radarul financiar al companiilor de impact – ediția 2026 - analizează situațiile financiare aferente anului 2025 ale companiilor de impact, pe baza datelor extrase la 15 septembrie 2026. Companiile sunt clasificate în trei categorii: finanțabile, restructurabile și în insolvență iminentă. Clasificarea este statistică și nu reprezintă o constatare juridică privind situația unei anumite companii, susțin reprezentanții firmei de restructurare.

CITR este liderul pieței de insolvență și restructurare din România din 2008. Cu o experiență de peste 25 de ani și peste 1.200 de proiecte gestionate, CITR distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor.

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