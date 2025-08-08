Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri

Antreprenorii români apelează la măsuri din ce în ce mai disperate ca urmare a efectelor pe care le au măsurile fiscale. Foto: iStock

Măsurile fiscale asumate de Cabinetul Bolojan în ultimele două luni continuă să propage efecte în lanț. Astfel, se dovedește că, deși acestea servesc într-o primă fază rolului cu cea mai mare urgență, de acoperire a deficitului, pe de altă parte au un efect contrar, care practic strangulează inițiativa privată.

Iar cea mai bună dovadă în acest sens, arată pentru Ziare.com, Georgiana Găman, fondatoarea companiei de consultanță financiară Organic Consulting, este că, deși încă se înființează societăți comerciale în România în regim de microîntreprindere, acest lucru are o întindere limitată în timp și se va mai întâmpla „atât cât se mai poate”.

Astfel, arată ea, începând de anul viitor, din 2026, microîntreprinderea o să „cam” iasă de pe piață, urmând, afirmă Georgiana Găman, ca în proporție de 90% să nu mai fie microîntreprinderi, ci SRL-uri impozit pe profit.

„Este ultimul an în care mai putem să beneficiem de microîntreprindere. S-a schimbat cifra de afaceri de la 250.000 de euro la 100.000 de euro, ceea ce înseamnă o cifră de afaceri foarte mică pentru un business care activează în mod curent”, explică aceasta.

Totodată, ea subliniază că este vorba despre modificări care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar dacă în actuala paradigmă fiscală suntem încă pe cifra de afaceri de 250.000 la microîntreprindere, chiar de la începutul anului viitor acest lucru se va schimba și va intra în vigoare cifra de afaceri de 100.000 de euro.

Ads

„Măsurile fiscale deja au început să aibă un impact foarte mare în economia privată, pentru că multe societăți au început să se închidă. Mă refer la business-uri mici și medii, start-up-urile, care se încadrau în cifra de afaceri de 500.000 de euro anul trecut și de 250.000 de euro anul acesta. Totuși, era o cifră de afaceri destul de considerabilă pentru un business. Pe cele mari nu le-a afectat, ele nu erau microîntreprinderi ca să le afecteze în vreun fel”, explică Georgiana Găman.

Aceasta subliniază de altfel că mai ales pe partea de microîntreprinderi, unde taxele erau într-adevăr foarte avantajoase fiscal, economia privată a început să frâneze, iar începând din 2026 vom vedea mai clar acest lucru.

Pe de altă parte însă, fondatoarea Organic Consulting spune că efectele se simt încă de pe acum, din moment ce compania sa primește într-o săptămână în jur de 50 de solicitări de închidere de societăți comerciale.

Ads

Practic, afirmă aceasta, în 5 zile lucrătoare vin mai mult de 10 astfel de cereri pe zi, iar cei care fac aceste cereri sunt nevoiți să se reorienteze din punct de vedere economic.

„Majoritatea migrează ori către contract de muncă, devin efectiv angajați, ori caută posibilități de a deschide societăți comerciale în alte țări. Cum ar fi Bulgaria, este o țară la care taxele au rămas mai constante”, mai spune Georgiana Găman.

Pe de altă parte, aceasta arată că există și cazuri de persoane care migrează și spre off shore-uri făcute în ultima perioadă, practic „de când s-au înăsprit condițiile la noi”.

„Cei care au avut în gând să-și deschidă un business și să continue în felul acesta, apoi au stopat din cauza taxelor și impozitelor, sunt cei care se duc pe contract de muncă. Sau pe colaborare, dar nu pe cont propriu, pentru că nu se mai justifică cu taxele. Profitul este mult mai mic decât ar câștiga pe un contract de muncă, pe o colaborare cu o firmă”, continuă antreprenoarea.

Aceasta încheie spunând că, din păcate, România este în situația în care are foarte multe datorii, iar autoritățile au considerat că singura modalitate prin care pot recupera deficitul este majorarea taxelor și impozitelor.

Ads