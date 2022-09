Sute de mii de firme din România nu au cont bancar. Ce măsuri vrea să ia șeful ANAF

Şeful ANAF, Lucian Heiuş, a afirmat că în România sunt aproximativ 300.000 de firme care nu au cont bancar, dintr-un total de 1,6 milioane de firme. Heiuş a precizat că se lucrează la modificarea Codului de procedură fiscală, însă aceste firme nu pot fi obligate să îşi deschidă conturi.

Întrebat, într-o emisiune difuzată duminică, de Digi 24, dacă a crescut gradul de conformare voluntară la plată, şeful ANAF, Lucian Heiuş, a precizat că acesta a ajuns la 86 la sută.

”Astăzi putem să discutăm de un grad de conformare la declarare de 95 la sută, de conformare la plată de 86 la sută”, a declarat Lucian Heiuş. Întrebat, de asemenea, dacă a devenit mai uşor de plătit, şeful ANAF a explicat că nu este greu, dar că sunt foarte multe firme care nu au cont bancar.

”Nu mi se pare greu. Nu este greu astăzi să faci o declaraţie şi să o depui, nu este greu nici să faci o plată. În schimb, am constatat, făcând diverse analize, există undeva în jur de 300.000 de agenţi economici care nu au cont bancar. ANAF nu are nicio vină. Nu au cont bancar prin care să îşi ruleze plăţile, veniturile, lucrează numai prin numerar. Am fost la fel de surprins. Mai mult, o parte dintre ei sunt înregistraţi în scopuri de TVA. Totalul este 1,6 milioane. O firmă din patru din România nu are cont bancar”, a subliniat Heiuş.

Şeful ANAF a adăugat că lucrează la modificarea Codului de procedură fiscală.

”Acum lucrez la o modificare la Codul de procedură fiscală prin care încerc să reglementez acest aspect. Îmi este teamă că s-ar putea să ne lovim de nişte directive europene, nu poţi să îi impui cuiva să îşi deschidă un cont bancar.

Pe de altă parte mi se pare anormal să înfiinţezi o firmă, primeşti toate înregistrările, dar nu te mai duci să deschizi un cont curent la bancă cum este normal. Şi vii în data de 25, dacă vii, cu plăsuţa şi plăteşti nişte impozite cash la trezorerie. Cei care nu au cont bancar sunt prinşi într-o analiză de risc că ceva se întâmplă acolo”, a declarat Lucian Heiuş.

