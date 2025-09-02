ANAF ar fi declarat "în inactivitate fiscală" mii de firme, deși acestea aveau angajați și nu aveau datorii către stat. Inspectorii ar fi găsit probleme legate de sediul social

Autor: Mihai Diac
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 18:51
357 citiri
ANAF ar fi declarat "în inactivitate fiscală" mii de firme, deși acestea aveau angajați și nu aveau datorii către stat. Inspectorii ar fi găsit probleme legate de sediul social
Sediu ANAF - FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ar fi declarat "în inactivitate" mii de firme, pe baza unor "Avize Antifraudă" emise la finalul lunii iulie 2025.

Potrivit site-ului Defapt.ro, multe dintre aceste societăți aveau singura "vină" că aveau sediul social declarat într-un imobil închiriat, în care mai funcționau și alte firme.

Justificarea ANAF, pentru a le declara inactive, a fost următoarea: "Motivația declarării în inactivitate fiscală: Nu funcționează la domiciliul fiscal declarat". Cu alte cuvinte, un inspector ANAF s-a prezentat la sediul social declarat al companiilor vizate și a constatat că acolo nu se află angajați ai acelor companii.

Această motivație este însă contrazisă de reprezentantul unei firme. "Aveam sediul acolo de câțiva ani, închiriat legal, era un sediu social, se specifică foarte clar în documentele de la Registrul Comerțului că activitatea firmei se desfășoară la terți, nu în acel sediu, o practică legală", a declarat administratorul unei firme declarate inactive.

"Este un abuz evident, legislația permite ca la aceeași adresă să funcționeze oricâte sedii sociale, nu este nevoie ca, în acest caz, să se desfășoare activități fizice la acel sediu", a argumentat, pentru DeFapt.ro, un avocat specializat în legislația specifică societăților comerciale.

Reprezentantul unei firme care s-a confruntat cu un asemenea incident a relatat că a depus la ANAF documentele privind schimbarea sediului firmei și a făcut o cerere de reactivare. "Legea spune că trebuie să opereze schimbarea în trei zile. Au trecut 13, fără niciun rezultat. Nu pot emite facturi, nu pot primi facturi, activitatea e pur și simplu blocată", a semnalat reprezentantul firmei.

