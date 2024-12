Investitorii bagă mai puțini bani în România. Intrarea capitalului străin în țară, în cădere liberă pe parcursul anului

Suma subscrisă în acest an este semnificativ mai mică decât capitalul investit anul trecut. FOTO: Pixabay

Numărul firmelor cu capital străin înființate în primele 10 luni ale anului a ajuns la 4.943, o scădere de peste 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivel de capital subscris, declinul este și mai accentuat. Suma totală se apropie de 17,5 milioane de dolari, o scădere de peste 85% față de cele aproape 121 de milioane de dolari din primele 10 luni ale anului trecut.

În luna octombrie a acestui an, au fost înmatriculate 551 de societăți cu capital străin, o scădere de sub 10% față de aceeași lună din 2023, arată datele de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). La nivel de capital subscris, aceste societăți au avut participații totale de sub 600.000 de dolari, o descreștere puternică de la peste 4,8 milioane de dolari anul trecut.

În funcţie de domeniile de activitate, cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea auto şi moto (35,57% din total), activităţi profesionale, administrative, ştiinţifice şi tehnice (17,42% din total) şi transport, depozitare şi comunicaţii (14,34%).

La finele lunii octombrie 2024, în România existau 269.937 de societăţi cu participare străină la capitalul social. Valoarea capitalului subscris se situa la peste 71,74 miliarde de dolari.

Cel mai mare număr de societăţi cu participare străină era cu investitori din Italia, respectiv 53.524 (capital subscris de 3,634 miliarde de dolari), dar cea mai mare valoare a capitalului social aparţine firmelor olandeze, respectiv 13,218 miliarde de dolari, în 6.200 de firme.

