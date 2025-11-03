Cozi și nemulțumire la First Bank după migrarea la Intesa Sanpaolo. Explicația băncii

De vineri, 31 octombrie, clienții First Bank România se confruntă cu imposibilitatea de a-și folosi cardurile și de a efectua plăți online, situație care continuă să creeze disconfort și luni dimineață, în primele ore de program.

Mulți dintre cei care au încercat să acceseze aplicația de internet banking sau să scoată bani de la ATM au constatat că serviciile sunt blocate, iar call-centerul băncii nu funcționa. Situația a fost semnalată de HotNews.ro, care a stat de vorbă cu oamenii afectați.

„De ce e lumea la coadă la bancă, e vreo ofertă?”, întreabă un trecător mirat de zecile de persoane care s-au adunat încă de la ora 9:00 în fața sucursalei First Bank din Drumul Taberei. Răspunsul nu a fost deloc unul comercial: oamenii stăteau la coadă nemulțumiți că, de joi după-amiază, nu își mai pot folosi cardurile și nu pot efectua plăți prin aplicația de internet banking.

Problemele, apărute odată cu preluarea

Odată cu preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo, banca a decis schimbarea tuturor cardurilor. Acestea au fost trimise prin curieri la domiciliul clienților, dar mulți dintre aceștia nu le-au primit sau nu au primit codul PIN necesar activării. „Am primit un SMS cu un cod pe care să-l trimit tot prin SMS la un număr scurt pentru aflarea PIN-ului. Am trimis de 10 ori și nu a mers, nu am primit niciun PIN”, spune o doamnă aflată la coadă.

Problemele nu se opresc aici. Alți clienți se plâng că nu își pot activa aplicația Intesa prin care să facă tranzacții online. „Am primit un cod de la ei, îl introduc în aplicație și nu merge”, explică unul dintre cei care așteptau în fața sucursalei. Angajații au încercat să ajute, însă activarea aplicației dura mai mult de zece minute pentru fiecare client, iar timpul de așteptare se întindea pe câteva ore.

Call-centerul, nefuncțional încă de joi, nu fusese repus în funcțiune nici luni după-amiază. La solicitarea sursei citate, reprezentanții Intesa Sanpaolo au precizat că se confruntă cu un trafic excepțional în sucursale, însă acestea sunt pe deplin funcționale. „În urma migrării sistemelor IT din weekend, am identificat dificultăți izolate legate de activarea cardurilor, în special în ceea ce privește recepționarea codului PIN prin SMS. SMS-urile au fost trimise anterior către clienți cu o perioadă de valabilitate de 7 zile, care a expirat astăzi. Pentru clienții care nu au validat codurile în termenul de valabilitate, distribuim noi coduri PIN prin comunicare individuală, contactarea call center-ului sau sucursale”, au precizat reprezentanții băncii.

Banca își cere scuze

Aceștia au adăugat că înrolarea noilor clienți în serviciile de mobile și internet banking funcționează acum în parametri normali. „Monitorizăm continuu performanța sistemelor în timp real și intervenim prompt acolo unde este necesar pentru ca experiența utilizatorilor să revină cât mai rapid la nivelul așteptărilor. Mesajul nostru către clienți este unul de încredere și apreciere: cardurile sunt funcționale, iar echipele noastre tehnice lucrează intens pentru a asigura o experiență bancară cât mai fluidă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru răbdare și înțelegere în această perioadă de tranziție!”, au mai transmis responsabilii Intesa.

Intesa Sanpaolo a cumpărat First Bank în 2023, iar tranzacția a fost finalizată în mai 2024. Vara trecută, clienții au fost notificați că vor fi transferați integral la Intesa, iar din 15 septembrie au început să primească noile carduri de debit și de credit. Conform comunicatului băncii, cardurile de debit vor putea fi utilizate începând cu 31 octombrie 2025, iar cardurile de credit de la 3 noiembrie 2025. Cardurile First Bank pot fi utilizate până pe 30 octombrie inclusiv, atât la bancomatele Intesa, cât și în condițiile obișnuite.

Joi, 30 octombrie, a fost ultima zi de operare în sistemul First Bank, iar aplicația de internet banking First Bank a funcționat până la ora 20:00. Clienții au fost sfătuiți să efectueze toate plățile planificate până la această dată și să comunice noile conturi IBAN angajatorilor sau partenerilor comerciali, pentru ca tranzacțiile să fie procesate începând cu 3 noiembrie 2025, data preconizată pentru finalizarea migrației.

Potrivit datelor oficiale, Intesa Sanpaolo și First Bank totalizau anul trecut active de aproximativ 3,2 miliarde de euro, deserveau aproximativ 143.000 de clienți și aveau peste 1.500 de angajați.

