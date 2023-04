Fenomenul ce prăbușește o mare bancă, altele 200 sunt în pericol: Clienții au retras 102 miliarde de dolari

First Republik Bank este în pragul colapsului, în SUA FOTO: SF Chronicle

Războiul lui Putin din Ucraina a trimis o undă de șoc în întreaga lume pe piețele financiare, energetice și alimentare. Criza a lovit necruțător chiar și cele mai mari bănci de pe glob, iar ultima care este în pericol să se prăbușească este First Republik Bank din Statele Unite. Clienții acesteia au retras numai puțin de 102 miliarde de dolari în primul trimestru din acest an.

Situația deja îngrozitoare de la First Republic Bank a mers din rău în mai rău săptămâna aceasta, pe măsură ce acțiunile sale de la Bursa din New York s-au prăbușit. Banca din San Francisco pare să fie pe punctul de a se prăbuși, iar observatorii sunt îngrijorați că fenomenul ar putea lovi și alte instituții financiare din Statele Unite, potrivit SF Chronicle.

În culise, autoritățile guvernamentale de reglementare caută frenetic o altă bancă care să intre în joc și să salveze First Republic cumpărând-o, dar nu găsesc niciun acceptant, au declarat experții în finanțe. Diferența dintre activele și pasivele băncii este prea mare.

Acest lucru a fost dezvăluit la începutul acestei săptămâni, când First Republic a declarat că clienții săi au retras 102 miliarde de dolari în primul trimestru din 2023, mai mult de jumătate din cele 176 de miliarde de dolari pe care le deținea în depozite la sfârșitul anului. S-a luptat să se sprijine cu împrumuturi de 92 de miliarde de dolari de la guvern, precum și cu o infuzie temporară de 30 de miliarde de dolari de la băncile mari.

„Problemele cu First Republic sunt reale și este foarte greu de văzut ce se poate face pentru a o salva, având în vedere că autoritățile de reglementare sunt foarte limitate în ceea ce pot face pentru a salva o singură bancă”, a spus Avanidhar Subrahmanyam, profesor de finanțe la UCLA. „Ei pot face depuneri, dar asta se poate face numai după desființarea echipei de management.”

First Republic a anunțat săptămâna aceasta că își va reduce un sfert din personalul său, va reduce compensarea directorilor și își va reduce deținerile imobiliare pentru a încerca să-și îmbunătățească bilanțul.

Dilema First Republic are situații similare la Silicon Valley Bank din Santa Clara și la New York's Signature Bank, care s-au prăbușit brusc în martie, după ce deponenții panicați și-au scos banii.

„Am pulverizat bani peste tot”, a spus Amit Seru, profesor de finanțe la Universitatea Stanford. „Există prea multe bănci în care valoarea activelor este mult mai mică decât valoarea datoriilor pe care trebuie să le deconteze, așa că sunt într-o situație dificilă”.

Aproximativ 200 de bănci sunt expuse riscului de colaps dacă deponenții lor sunt speriați. „First Republic este doar canarul din mina de cărbune; sunt multe altele unde există aceeași problemă”, a spus Seru.