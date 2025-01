Trump inventează "fiscul extern" specializat în colectarea taxelor vamale. "Vom începe să îi taxăm pe aceia care fac bani pe seama noastră" VIDEO FOTO

Donald Trump, președintele ales al Statelor Unite, a anunțat marți, 14 ianuarie, că va crea un nou departament, denumit "Serviciul pentru Venituri Externe", a cărui sarcină va fi să colecteze taxe vamale, datorii și toate veniturile din surse externe, informează Reuters.

Trump a precizat pe rețeaua sa de socializare Truth Social că va semna crearea acestui departament chiar pe 20 ianuarie, ziua când va fi învestit președinte.

"Prin acorduri comerciale slabe și îngăduitoare, Economia Americană a oferit Lumii creștere și prosperitate, în timp ce noi ne-am taxat singuri. A sosit momentul ca aceasta să se schimbe", a susținut el.

"Vom începe să îi taxăm pe aceia care fac bani pe seama noastră cu Comerțul și ei vor începe să plătească, ÎN SFÂRȘIT, partea ce li se cuvine", a indicat Trump.

