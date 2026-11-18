Istoricul administratorului, pe lângă legăturile cu alte companii și felul în care sunt întocmite raportările fiscale cântăresc tot mai mult în evaluarea unei firme de către ANAF. FOTO Facebook /Agenția Națională de Administrare Fiscală﻿

Istoricul administratorului, pe lângă legăturile cu alte companii și felul în care sunt întocmite raportările fiscale cântăresc tot mai mult în evaluarea unei firme de către ANAF, astfel, că, printr-o comunicare recentă, instituția de control fiscal a anunțat că urmărește să clasifice toți contribuabilii administrați în trei categorii de risc până la sfârșitul lui 2027, folosind o analiză centralizată a datelor. Pentru antreprenori, consecințele pot apărea la selectarea pentru control și la verificarea cererilor de rambursare a TVA. Ziare.com a analizat anunțul venit de către Fisc pentru a explica ce va presupune această clasificare pentru companii.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat pe 11 noiembrie că aproximativ 1.800 de societăți cu risc ridicat fuseseră identificate și transmise structurilor de control pentru includerea în inspecție fiscală. Separat, circa 7.000 de notificări ajunseseră la contribuabili cu risc mediu, pe baza comportamentului fiscal din 2024. „Comportamentul acesta fiscal vizează inclusiv istoricul administratorului”, a explicat Nica, potrivit Agerpres, astfel că, potrivit explicațiilor oferite de acesta agenției de presă, analiza centralizată permite corelarea informațiilor fiscale și contabile care anterior erau analizate la nivel județean. Nica a descris persoane care deținuseră, în zece ani, între 50 și 100 de companii, abandonate ulterior cu datorii la buget. explicând că istoricul administratorilor contează deja în evaluarea solicitărilor de rambursare și în controale. ANAF poate urmări astfel continuitatea persoanelor implicate, chiar dacă societățile prin care lucrează se schimbă.

Ads

Nica a vorbit și despre rețele care înființează firme pe numele unor persoane vulnerabile și despre grupuri restrânse care controlează sute de societăți, așa că, pentru 2027, instituția pregătește o profilare mai atentă a celor care depun documente în numele contribuabililor, toate acestea cu scopul de a identifica concret legăturile dintre firme și a tiparele din raportări care pot ascunde aceeași schemă.

În analiză intră și persoanele care întocmesc raportările

La un eveniment al Camerei Consultanților Fiscali, din 12 noiembrie, Nica a precizat că profilarea poate include contabilul sau consultantul cu care lucrează contribuabilul. ANAF poate identifica din bazele sale de date clienții unei firme de contabilitate și folosește cazurile de nereguli confirmate pentru a căuta comportamente asemănătoare la alți contribuabili, potrivit Profit.ro. „Au făcut o analiză colegii pe un, cum să-i spun, hair stylist, frizer pe vremea mea. Avea o viață foarte frumoasă în online. Media mașinilor cu care mergea într-un an era undeva de 340.000 de euro. După ce ne-am uitat pe viața în online, am trecut la 455 să vedem cu cât creditează firma. Și apoi am constatat că orice venit încasa îl trecea pe 472. Trecea pe 472 să fie bine, să nu fie rău. După aceea, când avea dânsu o deplasare exotică și genera o cheltuială, trecea din 472 pe venituri cât era nevoie să fie pe 0. După ce s-a făcut analiza de risc, o structură de control de la Antifraudă s-a deplasat în teren. Omul asistat de contabil, de avocat, și-a recunoscut faptele. A beneficiat de prevederea din legea evaziunii că dacă plătești 15% (în plus, n.r.) și ești sub un milion, nu ți se face plângere penală. A achitat suma, dar cel mai mult dânsul ne-a ajutat ca noi să facem un profil de contribuabil pe care să îl punem în aplicație. Și după ce am profilat această situație, am mai întâlnit încă 13 care făceau la fel”, a declarat Nica.

Ads

Așadar, potrivit șefului ANAF, se va profila întregul aparat de control, inclusiv contabilul. "O să vă spun la următoarea întâlnire. Evident că se profilează tot. Se profilează tot, pentru că un contabil care este inteligent în a-l învăța pe unul, îi învață pe toți. Și cei care nu vor și aleg să se ducă în zona asta de a nu plăti, îl și recomandă. Putem să vă spunem astăzi din baza de date fiecărei firme de conta ce clienți aveți. Ce vreau să vă spun? Toate cazurile pe care noi le constatăm, le profilăm în bazele de date. Și aici îi dau dreptate domnului președinte (al CCF, Dan Manolescu, n.r.) aveți grijă cu ce sunteți de acord", a declarat Nica, potrivit sursei citate.

Ce schimbă încadrarea la risc mic, mediu sau ridicat. Legăturile dintre persoane și firme contează deja la rambursarea TVA

Un exemplu concret apare în procedura de rambursare a TVA, ordinele ANAF incluzând situația în care administratorii sau participanții semnificativi la capitalul unei firme figurează în baza specială privind riscul de rambursare necuvenită. Potrivit ANAF, contează, așadar, și deținerea acelorași calități în alte societăți înscrise în această bază. Concret, sunt urmărite și anumite informații din cazierul fiscal, inclusiv privind atragerea răspunderii pentru datoriile altui debitor. În aceeași procedură sunt analizate declarațiile nedepuse și diferențele dintre TVA din deconturi și datele din RO e-Factura ori casele de marcat. Acestea sunt criterii pentru evaluarea unei cereri de rambursare, cu un domeniu de aplicare distinct de clasificarea generală anunțată pentru 2027, se arată pe site-ul instituției.

Ads

Menționăm și că forma actualizată a regulilor se aplică deconturilor aferente lunii septembrie 2026, respectiv trimestrului III, conform dispozițiilor tranzitorii. Materialul ANAF din octombrie folosește expres noțiunea de „participanți semnificativi la capitalul social”, în locul referirii anterioare, generale, la acționari și asociați.

Cele trei clase există deja în Codul de procedură fiscală, dar noutatea anunțată privește extinderea clasificării la toți contribuabilii administrați și utilizarea centralizată a informațiilor. Astfel, Codul Fiscal include între criteriile generale înregistrarea fiscală, depunerea declarațiilor, nivelul sumelor declarate, îndeplinirea obligațiilor de plată și informațiile din cazierul fiscal. Încadrarea la risc ridicat orientează verificările. Stabilirea situației fiscale presupune examinarea faptelor și a documentelor, și anume organul fiscal are obligația legală să analizeze obiectiv fiecare caz și să țină cont de toate circumstanțele relevante. Prin urmare, un indicator de risc are o funcție diferită de o constatare prin care sunt stabilite obligații fiscale suplimentare.

Ads

Pentru firma care primește o notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, primul reper este data comunicării. Termenul pentru analizarea situației și eventuala depunere sau corectare a declarațiilor este de 30 de zile, iar modelul aprobat prin Ordinul ANAF nr. 420/2023, cu modificările ulterioare, prevede prezentarea riscurilor, a perioadelor și a impozitelor vizate, inclusiv estimarea impactului fiscal, dacă poate fi cuantificat. Firma poate transmite rezultatele propriei analize, însoțite de documente justificative sau de trimiteri la documente aflate deja la ANAF. Dacă apreciază că riscul semnalat nu se confirmă, poate explica acest lucru în informare. Corectarea declarațiilor trebuie să rezulte din verificarea evidențelor, iar notificarea oferă și posibilitatea susținerii situației declarate inițial.

Până la expirarea termenului, organul de inspecție fiscală nu întreprinde acțiuni pentru selectarea firmei la inspecție. Potrivit ANAF, depunerea corecturilor permite însă o selecție ulterioară, iar pentru contribuabilii cu risc ridicat care nu remediază riscurile notificate, Codul prevede obligatoriu o inspecție fiscală sau o verificare documentară. O verificare internă utilă pornește, așadar, de la documentele și perioadele indicate în notificare: concordanța declarațiilor cu evidența contabilă, justificarea tranzacțiilor și explicațiile pentru diferențele semnalate. Contribuabilul poate cere ANAF și comunicarea clasei sau subclasei sale de risc fiscal, iar Codul Fiscal permite furnizarea informației la cerere, cu excepția situațiilor în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului.

Ads