Ce trebuie să știe românii despre Declarația Unică dacă investesc la bursă. Când începe să fie obligatorie plata CASS și a impozitului pentru dividende, chirii sau dobânzi ANALIZĂ

Cu toate că taxele și impozitele rămân un domeniu complicat pentru mulți români, fie că locuiesc în țară sau în diaspora, nerespectarea obligațiilor fiscale poate duce la sancțiuni grave, iar investitorii la bursă trebuie să fie atenți la reglementările în vigoare pentru a evita amenzi și penalități. Andrei Popescu, Senior Tax Manager la Soter & Partners, a explicat într-o analiză recentă regulile esențiale privind impozitarea veniturilor din investiții și modul corect de completare a Declarației Unice.

Dividendele reinvestite și obligațiile fiscale care derivă din acestea

Una dintre întrebările frecvente în rândul investitorilor este dacă dividendele primite din străinătate, dar care sunt automat reinvestite pentru achiziționarea altor acțiuni, trebuie incluse în Declarația Unică.

„Da. Din punct de vedere fiscal, chiar dacă dividendele nu ajung efectiv într-un cont bancar personal, ele sunt considerate venituri încasate și sunt înregistrate în contul platformei de investiții. Acest lucru le transformă într-un eveniment taxabil, ceea ce înseamnă că trebuie declarate în România”, a explicat Andrei Popescu.

Mai mult, investitorii trebuie să știe că, deși dividendele sunt deja impozitate la sursă în statul în care sunt generate, acestea trebuie raportate și în România. „Dacă există o convenție de evitare a dublei impuneri între România și țara respectivă, investitorul poate solicita deducerea impozitului plătit în străinătate. Însă obligația de declarare rămâne, iar dividendele sunt luate în considerare și la calculul contribuției la sănătate (CASS)”, a adăugat acesta.

Când se plătește contribuția la sănătate (CASS) pentru veniturile din investiții și ce trebuie avut în vedere în cazul impozitării câștigurilor din tranzacționare

În 2024, contribuția la sănătate se plătește dacă veniturile din dividende, chirii, dobânzi, câștiguri de capital și alte surse depășesc anumite plafoane:

19.800 lei – echivalentul a 6 salarii minime brute, pentru venituri între 6 și 12 salarii minime;

– echivalentul a 6 salarii minime brute, pentru venituri între 6 și 12 salarii minime; 39.600 lei – echivalentul a 12 salarii minime brute, pentru venituri între 12 și 24 de salarii minime;

– echivalentul a 12 salarii minime brute, pentru venituri între 12 și 24 de salarii minime; 79.200 lei – pentru venituri ce depășesc 24 de salarii minime.

Dacă venitul total al unui investitor din aceste surse este sub 19.800 lei pe an, acesta nu datorează CASS, a punctat specialistul. Pentru investitorii care vând acțiuni, modul în care se calculează impozitul depinde însă de platforma folosită: „Dacă platforma este rezidentă în România, precum Tradeville, XTB sau BT Trade, impozitul se reține la sursă. Dacă acțiunile sunt deținute mai mult de un an, cota de impozit este 1%, iar dacă sunt vândute mai repede, impozitul este de 3%. Acest impozit este final, iar veniturile nu trebuie incluse în Declarația Unică.”

În schimb, pentru platformele nerezidente, precum eToro, Interactive Brokers, Trading 212 sau Revolut, investitorii trebuie să își calculeze singuri câștigurile și să le declare în România. „În acest caz, impozitul datorat este de 10% și trebuie raportat în Declarația Unică”, a precizat expertul fiscal.

Ce se întâmplă cu dividendele obținute din mai multe platforme

Un alt aspect important este posibilitatea de compensare a pierderilor. „Dacă un investitor înregistrează pierderi pe platforme nerezidente, acestea pot fi compensate cu câștigurile viitoare, în limita a 70% din profiturile anuale, timp de cinci ani consecutivi. În schimb, pe platformele rezidente în România, pierderile nu mai pot fi folosite pentru a compensa alte câștiguri”, a clarificat expertul în fiscalitate.

Dacă dividendele provin din companii listate în aceeași țară, dar prin platforme diferite, acestea se declară într-o singură rubrică în Declarația Unică. „De exemplu, pentru dividendele obținute din SUA, indiferent de platforma folosită, veniturile trebuie cumulate și declarate într-un singur câmp. Dacă, însă, dividendele provin din companii listate în țări diferite, fiecare țară sursă trebuie declarată separat”, a mai explicat specialistul.

Pentru anul 2025, plafonul minim al contribuției la sănătate (CASS) va crește, având în vedere creșterea salariului minim brut la 4.050 lei. Astfel, cei care vor să evite plata CASS trebuie să aibă un venit din investiții sub 24.300 lei pe an. Totodată, transferul acțiunilor de la un broker la altul nu este considerat un eveniment fiscal. „Dacă, de exemplu, un investitor mută acțiunile de la un broker nerezident la unul rezident în România, impozitul datorat se va schimba, iar câștigurile pot beneficia de cota redusă de 1% sau 3%, în loc de 10%”, a explicat Andrei Popescu.

„Cel mai important lucru este ca fiecare investitor să își cunoască statutul fiscal și să își gestioneze declarațiile astfel încât să evite sancțiunile și să optimizeze costurile fiscale. Nerespectarea obligațiilor poate atrage penalități semnificative”, a concluzionat Andrei Popescu.

