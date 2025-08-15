Firmele pierd „o punte vitală de lichiditate exact când finanțarea bancară e mai scumpă și mai greu accesibilă”. Cum se schimbă radical eșalonarea dărilor la stat

În cadrul pachetului II de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă deficitul bugetar, pus în dezbatere publică joi, 14 august, se abrogă mecanismul de „eșalonare la plată, în formă simplificată” a dărilor la stat, care riscă să lase mii de IMM-uri fără o gură de oxigen financiar, exact într-un moment în care accesul la credite bancare este mai scump și mai restrictiv.

Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) a avertizat, într-un comunicat recent, că măsura lovește direct lichiditatea companiilor, pune în pericol proiectele cu fonduri europene și poate chiar genera un efect de domino în economie în ansamblu. „Abrogarea eșalonării simplificate, fără o soluție echivalentă, rupe o punte vitală de lichiditate pentru IMM-uri exact când finanțarea bancară e mai scumpă și mai greu accesibilă. Putem limita abuzul prin criterii clare, dar trebuie să păstrăm uzul legitim”, a declarat Mirabela Miron, președinta FICSIMM.

Cum funcționa eșalonarea simplificată până acum

Eșalonarea simplificată le permitea companiilor să își achite datoriile fiscale în tranșe, pe 6-12 luni, cu dobânzi legale, fără penalități și fără riscul unor executări silite costisitoare. Fără acest mecanism, spune FICSIMM, IMM-urile pierd un instrument contraciclic, util mai ales când statul întârzie decontările, inclusiv pe proiecte europene, vor crește riscul blocajelor în lanț, în sectoare precum construcțiile, producția sau serviciile și va scădea capacitatea firmelor de a finaliza proiecte cu fonduri UE, din cauza decalajelor de 3 – 6 luni între cererile de rambursare și plata efectivă.

Ads

Împrumuturile bancare, argumentează instituția, sunt mereu mai greu de obținut și mai scumpe. „În proiectele finanțate din fonduri europene, decalajele de plată sunt reale. Eșalonarea simplificată a fost supapa care a ținut companiile și proiectele în grafic. Fără ea, riscul de blocaj și dezangajare crește”, a subliniat, totodată, Loredana Mihăilă, vicepreședinta FICSIMM.

FICSIMM propune, în contrapartidă, menținerea „eșalonării simplificate”, cu filtre clare pentru prevenirea abuzului. Dacă acest lucru nu e posibil, aceștia spun că ar trebui pusă în practică implementarea rapidă a unui mecanism alternativ, 100% online, cu aprobată în maximum 10 zile și condiții adaptate la realitatea IMM-urilor și că ar trebui creat un grup de lucru cu Ministerul Finanțelor, ANAF și autoritățile de management pentru co-proiectare și testare.

În ceea ce privește măsurile pentru prevenirea abuzului, instituția propune ca IMM-urile să aibă cazier fiscal curat, plata la termen a tuturor obligațiilor curente și să se instituie o durată de maximum 12 luni și suspendarea accesului la o nouă eșalonare timp de până la doi ani dacă debitorul își pierde facilitățile din proprie vină.

Ads