Specialist în fiscalitate, despre rectificarea bugetară: Executivul ori se așteaptă la un puternic episod de instabilitate, ori a subraportat excesiv ANALIZĂ

Potrivit unei analize recente realizate de specialiștii în fiscalitate de la Tax Institute, cifrele publicate în urma rectificării bugetare făcute de Executiv, atât pe partea de venituri, cât și de cheltuieli, sunt mult mai aproape de ceea ce indicau analizele pe baza execuțiilor bugetare la 3 și 6 luni, „deși deficitul bugetar crește la 8,4% din PIB, semnificativ peste ținta de 7% pe care de curând Ministerul de Finanțe ne asigura că o va respecta până la finalul anului, avem astăzi o țintă credibilă.

În același timp, deși unele ținte s-au deteriorat (spre exemplu, creșterea bugetului alocat pentru bunuri și servicii), ele sunt încă sub ceea ce ne-ar fi indicat ultima prognoză The Tax Institute. Acest lucru indică, în ciuda aparențelor, continuarea procesului de consolidare fiscală dincolo de pachetele de legi mai mediatizate în spațiul public”, au motivat analiștii.

Veniturile, supraestimate în buget

Analiza realizată de specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș, alături de echipa Tax Institute, sugerează că, în general, rectificarea arată supraestimarea veniturilor în Legea Bugetului. Mai exact, ținta de TVA scade cu 2,4 miliarde lei (-1,8%).

„Având în vedere creșterea cotelor, această nouă țintă subliniază fie o supraestimare grosieră în bugetul pentru 2025, fie o explozie a evaziunii, fie prăbușirea consumului, sau o combinație a celor trei factori. Este important de remarcat că ținta de 133,6 miliarde lei reprezintă 6,98% dintr-un PIB estimat la 1.912,6 miliarde lei. În comparație, în 2024 TVA colectat a totalizat 6,85% din PIB, iar în 2023 – 6,5%. Cu un VTTL (totalul teoretic colectabil din TVA, în lipsa GAP) care în ultimii ani a depășit 10,5% din PIB, iar astăzi se apropie de 11% cu TVA crescut, vedem lipsa oricărui progres sesizabil în reducerea evaziunii. Următoarele măsuri de creștere a veniturilor trebuie să se concentreze pe reducerea acestui GAP cel puțin până la media UE, care ne va aduce la venituri din TVA la 10% din PIB. Veniturile suplimentare de 3% din PIB reprezintă jumătate din deficitul bugetar necesar a fi redus până în 2031”, au argumentat specialiștii.

Ads

În acest sens, Biriș a reiterat nevoia de a introduce măsuri precum taxarea inversă generalizată pentru facturile ce depășesc 5.000 de euro (similar cu măsurile aplicate pentru telefoane mobile, cereale și console de jocuri pe calculator).

În ceea ce privește impozitul pe profit, The Tax Institute concluzionează, de asemenea, că ținta scăzută cu 1,4 miliarde de lei, adică mai puțin cu 3,4% față de estimările din Legea Bugetului denotă înrăutățirea climatului pentru mediul de afaceri și arată nevoia urgentă de a renunța la măsuri nocive precum Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), Impozitul Suplimentar pentru Bănci (ISB), Impozitul pe Construcții Speciale (IC) și de adoptare a unor reforme pentru stimularea creșterii economice. „Reamintim că în Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu, creșterile de venituri reprezintă doar 2,5% din necesarul de consolidare fiscală totalizând 6,8% din PIB. Restul reprezintă diminuarea cheltuielilor prin creșterea accelerată și constantă a PIB în următorii 6 ani.”

Ads

Impozitul pe salarii și venit crește cu 1,87 miliarde (+3,3%) este catalogat ca fiind un rezultat direct al eliminării facilității pentru angajații din agricultură, construcții și IT, dar și al creșterii cotei de impozitare a veniturilor din dividende la 10%. Cât despre contribuțiile sociale, ținta scade cu 776 milioane (-0,3%), în ciuda extinderii bazei contribuabililor în primul pachet de măsuri fiscale. „Date fiind sumele în continuare ridicate alocate cheltuielilor cu asistența socială, scăderea trebuie să indice o corectare a supraestimărilor din Legea Bugetului sau o scădere a numărului de angajați plătitori de contribuții. Așteptările pentru aceste venituri par, de asemenea, decuplate de cele pentru veniturile din impozitul pe salarii și venit”, sugerează Gabriel Biriș, acesta adăugând că accizele sunt estimate a adăuga bugetului circa 513 milioane de lei, după primul pachet de măsuri fiscal-bugetare asumate de Guvern din luna august 2025, lipsind încă măsuri mai concrete de eliminare a evaziunii fiscale.

Ads

„Probabil că Ministerul Finanțelor anticipează noi intrări de fonduri alocate prin PNRR ca urmare a unor reforme adoptate în următoarele luni”, au încheiat analiștii secțiunea dedicată veniturilor, în condițiile în care ținta pentru fondurile europene crește cu 1,4 miliarde de lei, „un obiectiv ambițios având în vedere că în Raportul privind execuția la 6 luni se atrăseseră sub 50% din obiectiv”.

Cheltuielile au crescut pentru toate categoriile principale din Legea Bugetului, după ce fuseseră deja programate sume record la începutul anului

În cadrul proiectului de rectificare bugetară, cea mai simțitoare modificare ține de bugetul cheltuielilor pentru dobânzi, care se majorează de la 41 la 53 de miliarde lei (+29%). „Dacă în Raportul privind execuția la 6 luni MF plasa cheltuielile cu dobânzile sub așteptări, la 85,9% din țintă în acel moment (după puseul din primăvară), este greu de înțeles de ce crește atât de mult bugetul la rectificare. Executivul trebuie fie să se aștepte la un puternic episod de instabilitate națională, regională ori internațională, ori a subraportat în mod excesiv unde se plasau cheltuielile cu dobânzi la 30 iunie în raport cu ținta la final de an.”

Ads

Analiza totuși subliniază faptul că noua țintă, în metodologie cash, a deficitului, adică 8,4% - cifră care duce deficitul real la circa 9% din PIB, arată că, de fapt, analizele execuției bugetare publicate la 3 și 6 luni subliniau lipsa de credibilitate a țintei de 7% și a calendarului publicat de autorități. Însă dincolo de credibilitatea datelor, specialiștii în fiscalitate trag un semnal de alarmă legat de necesitatea imediată a restructurării cheltuielilor în vederea eficientizării serviciilor publice, cu scopul de a spori competitivitatea României și de a reporni creșterea economică. Intuiția premierului, care a anunțat scăderea sumelor alocate investițiilor publice până la restabilirea echilibrului bugetar, împreună cu reducerea schemelor de personal din administrație, este una corectă. „Literatura de specialitate indică zona subvențiilor, a transferurilor și a corectei dimensionări a cheltuielilor cu personalul ca având efectele cele mai puțin nocive (iar în unele cazuri, pozitive), asupra competitivității și creșterii economice. Vedem însă că proiectul de rectificare nu urmează această direcție, ci suplimentează aceste sume.”

Analiza completă a specialiștilor The Tax Institute poate fi consultată AICI.

Ads