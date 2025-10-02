Specialist în fiscalitate, despre rectificarea bugetară: Executivul ori se așteaptă la un puternic episod de instabilitate, ori a subraportat excesiv ANALIZĂ

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 14:02
285 citiri
Specialist în fiscalitate, despre rectificarea bugetară: Executivul ori se așteaptă la un puternic episod de instabilitate, ori a subraportat excesiv ANALIZĂ
Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor FOTO Facebook.com/Gabriel Biriș

Potrivit unei analize recente realizate de specialiștii în fiscalitate de la Tax Institute, cifrele publicate în urma rectificării bugetare făcute de Executiv, atât pe partea de venituri, cât și de cheltuieli, sunt mult mai aproape de ceea ce indicau analizele pe baza execuțiilor bugetare la 3 și 6 luni, „deși deficitul bugetar crește la 8,4% din PIB, semnificativ peste ținta de 7% pe care de curând Ministerul de Finanțe ne asigura că o va respecta până la finalul anului, avem astăzi o țintă credibilă.

În același timp, deși unele ținte s-au deteriorat (spre exemplu, creșterea bugetului alocat pentru bunuri și servicii), ele sunt încă sub ceea ce ne-ar fi indicat ultima prognoză The Tax Institute. Acest lucru indică, în ciuda aparențelor, continuarea procesului de consolidare fiscală dincolo de pachetele de legi mai mediatizate în spațiul public”, au motivat analiștii.

Veniturile, supraestimate în buget

Analiza realizată de specialistul în fiscalitate Gabriel Biriș, alături de echipa Tax Institute, sugerează că, în general, rectificarea arată supraestimarea veniturilor în Legea Bugetului. Mai exact, ținta de TVA scade cu 2,4 miliarde lei (-1,8%).

„Având în vedere creșterea cotelor, această nouă țintă subliniază fie o supraestimare grosieră în bugetul pentru 2025, fie o explozie a evaziunii, fie prăbușirea consumului, sau o combinație a celor trei factori. Este important de remarcat că ținta de 133,6 miliarde lei reprezintă 6,98% dintr-un PIB estimat la 1.912,6 miliarde lei. În comparație, în 2024 TVA colectat a totalizat 6,85% din PIB, iar în 2023 – 6,5%. Cu un VTTL (totalul teoretic colectabil din TVA, în lipsa GAP) care în ultimii ani a depășit 10,5% din PIB, iar astăzi se apropie de 11% cu TVA crescut, vedem lipsa oricărui progres sesizabil în reducerea evaziunii. Următoarele măsuri de creștere a veniturilor trebuie să se concentreze pe reducerea acestui GAP cel puțin până la media UE, care ne va aduce la venituri din TVA la 10% din PIB. Veniturile suplimentare de 3% din PIB reprezintă jumătate din deficitul bugetar necesar a fi redus până în 2031”, au argumentat specialiștii.

În acest sens, Biriș a reiterat nevoia de a introduce măsuri precum taxarea inversă generalizată pentru facturile ce depășesc 5.000 de euro (similar cu măsurile aplicate pentru telefoane mobile, cereale și console de jocuri pe calculator).

În ceea ce privește impozitul pe profit, The Tax Institute concluzionează, de asemenea, că ținta scăzută cu 1,4 miliarde de lei, adică mai puțin cu 3,4% față de estimările din Legea Bugetului denotă înrăutățirea climatului pentru mediul de afaceri și arată nevoia urgentă de a renunța la măsuri nocive precum Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), Impozitul Suplimentar pentru Bănci (ISB), Impozitul pe Construcții Speciale (IC) și de adoptare a unor reforme pentru stimularea creșterii economice. „Reamintim că în Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu, creșterile de venituri reprezintă doar 2,5% din necesarul de consolidare fiscală totalizând 6,8% din PIB. Restul reprezintă diminuarea cheltuielilor prin creșterea accelerată și constantă a PIB în următorii 6 ani.”

Impozitul pe salarii și venit crește cu 1,87 miliarde (+3,3%) este catalogat ca fiind un rezultat direct al eliminării facilității pentru angajații din agricultură, construcții și IT, dar și al creșterii cotei de impozitare a veniturilor din dividende la 10%. Cât despre contribuțiile sociale, ținta scade cu 776 milioane (-0,3%), în ciuda extinderii bazei contribuabililor în primul pachet de măsuri fiscale. „Date fiind sumele în continuare ridicate alocate cheltuielilor cu asistența socială, scăderea trebuie să indice o corectare a supraestimărilor din Legea Bugetului sau o scădere a numărului de angajați plătitori de contribuții. Așteptările pentru aceste venituri par, de asemenea, decuplate de cele pentru veniturile din impozitul pe salarii și venit”, sugerează Gabriel Biriș, acesta adăugând că accizele sunt estimate a adăuga bugetului circa 513 milioane de lei, după primul pachet de măsuri fiscal-bugetare asumate de Guvern din luna august 2025, lipsind încă măsuri mai concrete de eliminare a evaziunii fiscale.

„Probabil că Ministerul Finanțelor anticipează noi intrări de fonduri alocate prin PNRR ca urmare a unor reforme adoptate în următoarele luni”, au încheiat analiștii secțiunea dedicată veniturilor, în condițiile în care ținta pentru fondurile europene crește cu 1,4 miliarde de lei, „un obiectiv ambițios având în vedere că în Raportul privind execuția la 6 luni se atrăseseră sub 50% din obiectiv”.

Cheltuielile au crescut pentru toate categoriile principale din Legea Bugetului, după ce fuseseră deja programate sume record la începutul anului

În cadrul proiectului de rectificare bugetară, cea mai simțitoare modificare ține de bugetul cheltuielilor pentru dobânzi, care se majorează de la 41 la 53 de miliarde lei (+29%). „Dacă în Raportul privind execuția la 6 luni MF plasa cheltuielile cu dobânzile sub așteptări, la 85,9% din țintă în acel moment (după puseul din primăvară), este greu de înțeles de ce crește atât de mult bugetul la rectificare. Executivul trebuie fie să se aștepte la un puternic episod de instabilitate națională, regională ori internațională, ori a subraportat în mod excesiv unde se plasau cheltuielile cu dobânzi la 30 iunie în raport cu ținta la final de an.”

Analiza totuși subliniază faptul că noua țintă, în metodologie cash, a deficitului, adică 8,4% - cifră care duce deficitul real la circa 9% din PIB, arată că, de fapt, analizele execuției bugetare publicate la 3 și 6 luni subliniau lipsa de credibilitate a țintei de 7% și a calendarului publicat de autorități. Însă dincolo de credibilitatea datelor, specialiștii în fiscalitate trag un semnal de alarmă legat de necesitatea imediată a restructurării cheltuielilor în vederea eficientizării serviciilor publice, cu scopul de a spori competitivitatea României și de a reporni creșterea economică. Intuiția premierului, care a anunțat scăderea sumelor alocate investițiilor publice până la restabilirea echilibrului bugetar, împreună cu reducerea schemelor de personal din administrație, este una corectă. „Literatura de specialitate indică zona subvențiilor, a transferurilor și a corectei dimensionări a cheltuielilor cu personalul ca având efectele cele mai puțin nocive (iar în unele cazuri, pozitive), asupra competitivității și creșterii economice. Vedem însă că proiectul de rectificare nu urmează această direcție, ci suplimentează aceste sume.”

Analiza completă a specialiștilor The Tax Institute poate fi consultată AICI.

Cum arată bugetul după rectificare. Ministrul Finanțelor: ”Îl aducem într-o zonă de realism și responsabilitate”
Cum arată bugetul după rectificare. Ministrul Finanțelor: ”Îl aducem într-o zonă de realism și responsabilitate”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, 1 octombrie, aprobarea rectificării bugetare, reconfirmând ținta de deficit pentru anul 2025 și nivelul investițiilor făcute din...
Rectificarea de buget va fi aprobată miercuri sau joi. "Nu mai trebuie să creștem taxele, dar trebuie să luăm măsuri de colectare a taxelor", anunță premierul Bolojan
Rectificarea de buget va fi aprobată miercuri sau joi. "Nu mai trebuie să creștem taxele, dar trebuie să luăm măsuri de colectare a taxelor", anunță premierul Bolojan
Rectificarea de buget pe anul 2025 "va fi aprobată miercuri sau joi" iar pe baza acesteia vor fi asigurați și banii necesari pentru plata pensiilor și a salariilor, până la finalul anului...
#fiscalitate romania, #rectificare bugetara, #rectificare bugetara Guvern, #cheltuieli bugetare, #venituri bugetare, #venituri tva, #venituri impozit cheltuieli , #deficit bugetar
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este trendul "996" din China, care ameninta sa se raspandeasca si in Europa: "Nu credem in echilibrul dintre munca si viata privata"
a1.ro
Tony One va fi tatitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a casatorit chiar in ziua in care a implinit 19 ani si a anuntat ca asteapta primul copil
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Specialist în fiscalitate, despre rectificarea bugetară: Executivul ori se așteaptă la un puternic episod de instabilitate, ori a subraportat excesiv ANALIZĂ
  2. Alina Dekany (IMSOL) la The Real Estate Event: „LED-ul transparent e soluția cea mai simplă și cea mai interesantă pentru viitor”
  3. Atac cibernetic la o companie aeriană: datele pasagerilor, inclusiv pașapoartele și actele de identitate, au fost compromise
  4. Mai bine de jumătate din firmele de IT din România, ținute pe loc de schimbările fiscale. Câte companii au reușit anul acesta să evite concedierile în masă SONDAJ
  5. Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră
  6. România, la coada clasamentelor globale ale stațiilor de încărcare EV. Rețeaua publică, insuficientă și timpi de încărcare foarte mari
  7. Prețul energiei electrice, deși afectează toate procesele economice și sociale, nu este o prioritate pentru convocarea urgentă a CSAT?!
  8. Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”
  9. Grup EM vine la BVB – TradeVille
  10. România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina