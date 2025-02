Motivele care aduc companiile românești cel mai des în instanță. Situațiile critice ce pot împinge firmele la sapă de lemn

Cele mai întâlnite dispute juridice în care sunt implicate firmele din România vizează aspecte legate de recuperare creanțe în urma unor conflicte comerciale, aspecte fiscale, de muncă sau probleme legate de procedura insolvenței/faliment firmă, arată avocatul Radu Pavel, într-o analiză recentă. Avocatul a punctat că este nevoie de implementarea unor strategii legale care să prevină apariția unor astfel de dispute, însă există numeroase situații în care firmele ajung în conflicte ce pot afecta desfășurarea normală a activității economice și care pot duce la pierderi financiare semnificative.

„Un avocat litigii poate fi de folos atunci când vine vorba de soluționarea conflictelor și identificarea unei strategii personalizate. De cele mai multe ori, un avocat recuperare creanțe persoane juridice poate oferi asistență în recuperare facturi neîncasate, pregătire cerere anulare act administrativ, atragerea răspunderii solidare a administratorului (răspundere administrator SRL), redactare contracte comerciale (inclusiv contracte comerciale internaționale), redactare contestație decizie concediere, anularea deciziei de concediere, deschidere insolvență firme sau falimentul unei firme, pregătire acte necesare insolvență firme, precum și oferirea de sfaturi juridice prin consultanță dreptul muncii, drept comercial, drept fiscal și insolvență firmă cu datorii”, a punctat Radu Pavel.

Conflicte comerciale între firme, printre cele mai comune litigii din România

Potrivit analizei citate de Forbes România, conflictele comerciale se pot naște foarte ușor, reprezintă un risc constant pentru companii și pot apărea din cauza neexecutării sau executării defectuoase a obligațiilor stabilite în contracte comerciale, inclusiv în contracte comerciale internaționale.

Înainte de a soluționa o dispută în fața instanței de judecată, este recomandată abordarea unei alternative de soluționare amiabilă a disputei pentru recuperare creanțe persoane juridice, sugerează Pavel. „În general se urmărește recuperare facturi neîncasate sau restituirea bunurilor livrate. Dacă disputa nu poate fi înlăturată prin metode amiabile, un avocat drept comercial sau un avocat litigii comerciale vă poate asista și reprezenta în fața instanței de judecată, crescând semnificativ șansele de succes pentru recuperare creanțe persoane juridice.”

Un avocat recuperare creanțe poate asista chiar și în etapa de prevenire a apariției disputelor prin redactarea de contracte comerciale (și contracte comerciale internaționale), care să clarifice drepturile și obligațiile părților, precum și sancțiunile ce intervin în cazul în care acestea nu sunt respectate.

Litigii fiscale și piedicile masive în creșterea economică a companiilor

O altă speță comună ține de litigiile fiscale, ce pot împiedica firmele din România să își desfășoare activitatea economică și care apar atunci când autoritățile fiscale constată abateri de la legislația fiscală.

În aceste situații, asistența oferită de un avocat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) are potențialul de a minimiza efectele asupra afacerii: „Există numeroase implicații fiscale pe care o companie le poate întâlni pe parcursul desfășurării activității economice, precum controale fiscale, conflicte privind plata taxelor și impozitelor, contestarea deciziilor fiscale, răspunderea administratorului pentru datoriile societății, etc. (…) Un avocat fiscal sau un avocat ANAF este în măsură să interpreteze legislația fiscală și să vă ofere o perspectivă clară referitoare la obligațiile pe care le are o companie în România. În ipoteza în care se ajunge la o dispută cu autoritatea fiscală, un avocat drept fiscal vă poate ajuta cu servicii precum atragerea răspunderii solidare a administratorului (răspundere administrator SRL), cerere anulare act administrativ și orice alte mijloace legale pentru protejarea intereselor societății, în funcție de natura speței.

Conflicte de muncă în România și gestionarea insolvențelor

Potrivit analizei citate, de cele mai multe ori, conflictele de muncă se nasc din neplata salariilor, motive de discriminări la locul de muncă, concedieri abuzive sau nerespectarea oricăror clauze contractuale prevăzute în contractul de muncă.

Radu Pavel a punctat că, printre soluțiile posibile pentru rezolvarea unor astfel de conflicte, gestionate de un avocat în dreptul muncii, se numără contestație decizie concediere (în termen de contestare decizie concediere), anularea deciziei de concediere, consultanță dreptul muncii, acțiune în instanța pentru neplata salariilor și orice alte servicii de dreptul muncii care se pot ivi în practică.

Totodată, procedura insolvenței reprezintă un mijloc util de recuperare creanțe pentru creditori, însă poate reprezenta o adevărată provocare în caz de firmă în insolvență. „În general, se recomandă adoptarea unor practici de prevenire a insolvenței sau faliment firmă, însă se poate întâmpla ca o firmă în insolvență să nu găsească alternative de redresare financiară. În acel moment, după deschiderea procedurii de insolvență, creditorii pot solicita înscrierea la masa credală prin depunerea declarației de creanță. În procedura insolvenței, după publicarea tabelului preliminar al creanțelor, creditorii pot face o contestație împotriva acestuia, în situația în care creanța acestora nu este înscrisă sau nu este înscrisă în totalitate”, a punctat avocatul.

Înscrierea la masa credală este un instrument eficient de recuperare creanțe pentru creditori, iar asistența oferită de un avocat specializat în insolvență este necesară în vederea maximizării șanselor de înscriere a creanței la masa credală. În acest sens, litigiile de insolvență necesită o abordare atentă din partea unui avocat insolvență firmă cu datorii, iar în ceea ce privește recuperare creanță în procedura faliment firmă, aceasta reprezintă o provocare și mai complexă, a mai completat expertul, potrivit sursei citate.

