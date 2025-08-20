Cum transformă Călin Georgescu fiscalitatea în armă politică. Cazul tăierii CASS pentru monahi. „Suntem într-o bătălie ideologică și nu este mirare că se speculează”

Potrivit mențiunilor făcute în Pachetul I de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă deficitul vara aceasta, de la 1 septembrie, pe lista categoriilor de contribuabili care vor fi obligați să plătească CASS pentru a beneficia de asigurare de sănătate va intra și personalul monahal, adică măicuțele și călugării din mănăstiri, care până acum, pentru că nici nu aveau înregistrate venituri și nici nu au voie, prin lege, să desfășoare activități economice la nivel individual, era asigurat în sistemul național de sănătate gratuit. Momentul a fost speculat atât în presă, unde au fost difuzate informații incomplete sau confuze cu privire la includerea în aceeași categorie a preoților din parohii, de altminteri angajați cu carte de muncă, dar și de personaje din curentul ultranaționalist, precum Călin Georgescu.

Acesta a făcut declarații ieri, 18 august, la ieșirea de la sediul Poliției unde trebuie să meargă regulat, aflându-se sub control judiciar, fiind cercetat pentru tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică, inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, răspândirea, în spațiul public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, dar și pentru problemele apărute în timpul campaniei electorale cu privire la sursele de finanțare ale campaniei sale. Pe treptele instituției, acesta a că „O avalanșă pleacă de la un bulgăre de zăpadă. Am auzit că asigurările de sănătate ale monahilor au fost tăiate. Monahii, în Țara Românească, se roagă zi și noapte pentru acest popor și acest guvern păgân îi pune la zid. Cred că viața politică, în România, este o minciună, un fariseism și o trădare. Eu vă spun: nu mai trăiți în minciună! Ei mint, noi știm că ei mint, ei știu că noi știm că ei mint.

Este timpul și se impune să înțelegem să avem responsabilitatea proprietății termenilor. Nu există să asistăm la o reformă structurală. Este doar un jaf instituțional, un jug fanariot. Nu este altceva. Care este nefondat, abuziv și opresiv. Nu există soluții viabile”, intrând apoi într-o tiradă împotriva taxelor mari, care ar trebui suportate de multinaționale, și nu de cetățenii de rând, un mesaj foarte popular și deosebit de răspândit de acesta, precum și de figuri politice din partide precum POT și AUR.

De la ce a pornit specula politică a lui Călin Georgescu: personalul monahal intră într-adevăr în categoria persoanelor fără venit care trebuie să depună declarație pentru plata CASS

Potrivit primului set de măsuri fiscale adoptate de Guvern în această vară, personalul monahal (călugări și călugărițe) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate „din oficiu” începând cu 1 septembrie 2025. După 1 septembrie, aceștia vor putea opta pentru asigurare medicală prin plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la Finanțe, iar plata se va face în două tranșe, 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026.

Cu toate că în ultima săptămână presa românească a inclus în această categorie și preoții, Patriarhia Română a făcut o declarație oficială pe 13 august specificând expres că aceștia nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate. „Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate şi nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuţie. Atât personalul clerical, cât şi majoritatea monahilor sunt angajaţi ai unităţilor de cult şi achită, ca orice alt angajat din România, impozite şi contribuţii la salariu, fără a beneficia de nicio scutire specială”, subliniază Patriarhia.

Sursa citată precizează că monahii care nu realizează venituri - fie din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fie aparţinând altor culte religioase recunoscute (prin asimilare) - beneficiază de asistenţă medicală gratuită asemenea altor cetăţeni fără venituri. Mai concret, au precizat reprezentanții Patriarhiei Române, „dacă în cazul asistaţilor sociali dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiţia esenţială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri. Afirmaţia conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată) este complet falsă şi contravine în mod direct Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care interzice clericilor şi monahilor desfăşurarea de activităţi economice.

Doar în cadrul Bisericii Ortodoxe Române sunt, potrivit datelor oficiale ale Patriarhiei Române, 14.578 de preoți și diaconi, dintre care 13.787 personal clerical angajat la unitățile bisericești, care a primit contribuție la salarizare de la bugetul de stat. Separat, în mănăstirile și schiturile ortodoxe din România trăiesc 8.112 călugări și călugărițe care nu primesc un venit și, potrivit legii, nici nu au voie, ethnic vorbind, potrivit explicațiilor de mai sus, să dețină unul.

Cum ajunge Călin Georgescu să câștige votanți de pe treptele Poliției: Vidul de comunicare instituțională eficientă și războiul ideologic de fond din spațiul românesc

Problema de fond nu ține însă de metodele prin care Statul Român încearcă o uniformizare a sistemelor de taxare și contribuții sociale, ci mai ales de deschiderea pe care reprezentanții Guvernului, în lipsa unei comunicări instituționale eficiente menite să contracareze confuziile din presă și din spațiul public, o lasă discursului de opoziție ultranaționalist, care speculează din plin aceste lipsuri.

Notele de fundamentare ale documentelor legislative, nu au fost însoțite de clarificări destul de „empatice”, destul de concluzive și destul de accesibile pentru publicul larg, pentru ca oamenii să poată găsi punți de înțelegere pentru creșterea taxării consumului și a contribuțiilor sociale axate aproape vădit către grupurile vulnerabile. Totodată, pachetul doi de măsuri, acela menit să vină ca un gest de echitate socială care să niveleze decalajul înspre companiile de stat, aparatele administrative locale și centrale, se lasă așteptat din cauza tergiversărilor din interiorul coaliției potentate de PSD, adâncind și mai mult nemulțumirea oamenilor.

Ziare.com a vorbit cu Sergiu Mișcoiu, politolog și profesor la Universitățile Babeș-Bolyai din Cluj și Paris-Est Créteil, despre spațiul gol lăsat de autorități după publicarea oficială a măsurilor din Pachetul I, acesta punctând că avem de-a face cu o problemă veche în spațiul românesc, speculată deja de ani buni de curentele extremiste și ultranaționaliste cu foarte mult succes. „România are o serie de probleme din trecut, privind relația dintre stat și biserici, care nu au fost rezolvate integral. Există, de fapt, în interiorul societății românești, și acest lucru s-a văzut de câțiva ani deja acum, o dispută legată de rolul religiei și al bisericii în societate. Avem deja, începând cu anii 2010-2011, primele demonstrații de anticlericalism civic. O bună parte dintre demonstranții de atunci, anti-austeritate, cu Roșia Montană, considerau că ierarhia înaltă a Bisericii Ortodoxe este la fel de coruptă și vinovată de ceea ce se întâmplă în România ca și clasa politică, iar această participare a bisericii la decizia publică, ocolirea sistemelor de impozitare și setul de privilegii de care se bucură cultele religioase și de care beneficiază în primul rând Biserica Ortodoxă Română, sunt nefirești într-o societate care este laică.

Toate culminând cu referendumul pentru familia tradițională, în 2018, când Patriarhul Daniel a declarat că România nu este un stat laic. A spus-o explicit, a spus că este un stat neutru din punct de vedere al relației Statului cu cultele, adică că există o pluralitate de culte, însă nu avem un stat laic în sensul modern al cuvântului, ceea ce probabil este o descriere adevărată, dar în același timp este o afirmație care evident contravine unei direcții de modernizare pe care mulți o vedeau absolut necesară”, a explicat politologul.

România, a explicat acesta, a lăsat o serie de probleme încă nepuse pe tapet, nerezolvate, în condițiile în care distanța între credință și procentul de încredere în biserică crește destul de mult. Mulți dintre români încă se declară credincioși, într-o manieră poate formală, însă încrederea în instituția Bisericii scade și crește numărul celor care consideră că ar trebui să existe un tratament preferențial mult mai redus pentru culte, amalgamând cumva acest tratament preferențial legat de impozitare cu cel legat de pensiile speciale și cu alte avantaje pe care le-au anumite categorii considerate privilegiate de stat, tocmai fiindcă fac parte din establishmentul politic românesc, a mai precizat acesta.

„În aceste condiții, evident că forțele de tip naționalist, ortodoxist, suveranist și altele se înscriu în discursul public încercând să contreze această mișcare a Statului, care merge în direcția istoriei și în direcția omogenizării condițiilor de taxare în România și consideră că toate aceste forturi sunt menite să distrugă un fel de filon spiritual al românilor. Am avut deja din 2018 încoace, după referendumul eșuat pentru familia tradițională, o mișcare de radicalizare în interiorul mediilor monahale dar și în diverse componente ale bisericilor, nu doar ortodoxă, ci și neoprotestantă, în direcția susținerii partidelor cu viziuni naționaliste. Am avut în 2020 o amplă campanie în interiorul bisericilor în favoarea AUR care explică, în parte, de ce AUR a progresat atunci în 2020.

Am avut și în 2024 un clivaj, pe care unii l-au recunoscut în Biserica Ortodoxă Română, între ierarhia înaltă a Bisericii care totuși a înțeles că pericolul de emergență unui neolegionarism cu caracter ultra-religios este mare și s-ar putea să existe o zguduire a întregului sistem și radicalii din biserică, începând cu Teodosie, au marșat direct pe susținerea candidaturilor radicale în special în cazul Călin Georgescu și mai apoi George Simion. Suntem într-o bătălie ideologică și nu este deloc de mirare că se speculează dinspre filonul naționalist orice mișcare a guvernului care ar încerca să laicizeze mai mult o societate care este din ce în ce mai puțin orientată către valorile religioase de fapt, dar care cumva trăiește dintr-un fel de fervoare radicală trecută a importanței religiei în societate”, a punctat Sergiu Mișcoiu.

Astfel, devine și deosebit de ușor de folosit această strategie deliberată de radicalizare prin manipularea unor teme cu încărcătură simbolică, precum religie, armată, proprietate națională, în momentul în care avem Secretariatul de Stat pentru Culte, care dă mai departe un buget care acoperă 65% din salariul de bază al preoților, echivalent celui al unui cadru didactic din învățământul preuniversitar. În cazuri sociale mai vulnerabile, acest procent poate ajunge la 80%, doar din partea Statului, la care se adaugă fondurile proprii ale parohiilor, adică banii provenind din cotizațiile enoriașilor, donații, taxe pentru slujbe, botezuri, cununii și așa mai departe. Aceștia sunt bani de care Statul de fapt nu se atinge acum, ca urmare a legilor modificate în Pachetul I de măsuri fiscal-bugetare. Preoții, așa cum subliniază și Patriarhia Română, sunt în sine sunt angajați cu contract de muncă și plătesc CASS, CAS și impozit pe venit.

Dar această lipsă de claritate în comunicarea instituțională din păcate este cu atât mai exploatată de ultranaționaliști din cauza modului în care ajung să fie gestionate de către guvern problemele bugetare. „E limpede că avem o comunicare deficitară și nu cred că s-au îmbunătățit lucrurile de când a fost numit un purtător de cuvânt al Guvernului. Există totuși un heirupism instituțional prin care pare că fiecare categorie este luată în vizor, în zigzag, de la un moment la altul, fără o strategie foarte clară, și se aruncă teme pe piață și acestea fac obiectul unei operațiuni de confiscare din partea unei opoziții naționaliste. Evident că în locul lor, orice actor politic de opoziție ar face exact la fel, deci nu trebuie să ne mirăm. Problema noastră majoră este că singura opoziție existentă este cea naționalistă și, de aici, pâinea pe care o are pe masă această opoziție și pe care și-o poate tăia așa cum își dorește ea. Comunicarea instituțională este exact un fel de contra-manual care poate fi construit în jurul aceea ce face guvernul acum și, din păcate, în ciuda expertizei pe care o au partidele de la guvernare, lucrurile nu s-au îmbunătățit”, a mai adăugat politologul.

Acesta a mai precizat că e și foarte probabil ca Partidul Social-Democrat să fie de fapt cointeresat să există asemenea gafe instituționale, tocmai pentru a justifica ulterior distanțarea față de actuala coaliție, sperând să fie beneficiarul unui fel de vot de protest, dar vedem că nu are cum să speculeze credibil aceste teme și doar opoziția naționalistă poate să facă acest lucru.

Călin Georgescu este, în același timp, singurul care face uz personal de problemele subtile legate de criza aceasta identitară a românilor, prinși între laicism și ubicuitatea Bisericii Ortodoxe în societate. „Ne-am uitat la alegerile din noiembrie 2024, când Călin Georgescu a fost singurul care, cu tot ajutorul pe care l-a primit aici, evident, care a speculat politic criza spirituală a românilor”, a explicat Sergiu Mișcoiu. Georgescu a propus românilor teza pierderii busolei spirituale, asociind-o cu moralitatea în sine și cuprinzând cât mai larg axa generală a spiritualității, cu lozinci prefabricate pentru a oferi fiecăruia ceea ce dorea să audă, de la cel care crede în tarot și în divinație, până la cei care cred în escatologii orientale, până la cei care sunt foarte tradițional ortodocși. „A găsit și momentul, și limbajul și a jucat un personaj. Și nu cred că se va retrage din viața publică, așa cum a promis și că vom asista la o tentativă de întoarcere. Române să vedem cât va fi validată această posibilă reîntoarcere de cei care l-au susținut anterior”, a mai precizat politologul.

Amintim că În 26 februarie, Călin Georgescu a fost ridicat atunci din trafic, dus la audieri și inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații în formă continuată privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susținea că ancheta care îl vizează îi “amintește de mentalitatea și sistemul comunist din anii '50”.

Georgescu a fost plasat atunci sub control judiciar pentru 60 de zile, având mai multe interdicții, între care și aceea de a posta pe rețele de socializare mesaje rasiste, legionare, fasciste, antisemite sau xenofobe. El susținea, la vremea respectivă, că ancheta care îl vizează îi “amintește de mentalitatea și sistemul comunist din anii '50”.

În 4 august, Ministerul Public informa că procurorul de caz a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru Călin Georgescu din infracțiunile de comunicare de informații false și instigare la tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale în infracțiunile de complicitate la tentativă la comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale). În acest dosar sunt cercetați și mercenari din gruparea lui Horațiu Potra.

Printre cei audiați în dosar s-a numărat atunci și fostul mercenar din Legiunea Străină Eugen Sechila, care a fost ridicat cu mandat de pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală, de unde urma să se îmbarce într-o cursă internă spre Oradea.

