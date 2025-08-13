Ministerul Finanțelor activează modul „cyborg” pentru inspectorii ANAF. Aceștia vor purta bodycam-uri și vor susține „teste de integritate”

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:43
112 citiri
Ministerul Finanțelor activează modul „cyborg” pentru inspectorii ANAF. Aceștia vor purta bodycam-uri și vor susține „teste de integritate”
Inspectorii ANAF ar putea purta bodycam-uri la controale. FOTO: Mika Baumeister/Unsplash

Ministrul Finanțelor Publice a anunțat că inspectorii ANAF vor fi nevoiți să treacă prin „teste de integritate” și, atunci când merg în controale fiscale, vor fi obligați să poarte camere de înregistrare asupra lor, similar polițiștilor. Alexandru Nazare a dezvăluit că există „informări” privind integritatea unora dintre angajații care se ocupă de controale în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

„De la Antifraudă București au plecat 9 din 15 persoane, de la Antifraudă din întreaga țară – 21 de persoane din conducere, din 31, plus directori generali. Antifrauda nu mai merge la județ, rămâne la regiuni, acolo unde trebuie să fie și unde poate obține cu adevărat rezultate, pentru că sunt unele județe unde, pur și simplu, nu era nevoie să meargă Antifrauda. Și vor trebui să muncească, iar măsurile nu se încheie aici. Direcția de Integritate din ANAF trebuie să își facă treaba”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că inspectorii ANAF vor da „teste de integritate”. Măsura vine după ce instituția a primit „informări” cu privire la angajații săi.

„Vor exista teste de integritate acolo unde este cazul, dar acest lucru va fi reglementat prin lege. Funcționarii ANAF din control, Antifrauda – toți cei care au atribuții de control în teren – vor trece printr-un filtru de integritate, pentru că avem nevoie de acest instrument.

Mulți dintre ei... avem informări că ar avea probleme sau că sunt suspectați. Și atunci, dacă avem o persoană – chiar și din conducere – implicată în activitatea de control și există o suspiciune, fie că vine din piață, fie de la un avertizor de integritate, ea trebuie să treacă printr-un test de integritate”, a declarat Alexandru Nazare.

De asemenea, ministrul Finanțelor a spus că Guvernul intenționează să introducă obligativitatea purtării camerelor de înregistrare pentru funcționarii care efectuează controale fiscale.

„Mai mult decât atât, cei care lucrează pe teren ar trebui să aibă bodycam-uri. De ce au polițiștii bodycam și inspectorii de la Antifraudă să nu aibă? Noi vrem să introducem acest lucru în pachetul 2 de măsuri: tot ce înseamnă inspector vamal sau inspector ANAF cu atribuții directe de control să respecte aceleași reguli – să poarte bodycam și, în timpul acțiunilor, să fie obligați să le folosească.

Acestea nu sunt singurele măsuri. Mai sunt și altele, dar va fi nevoie de timp până când întreaga instituție se va așeza, astfel încât toate aceste schimbări să se vadă în mod concret”, a subliniat ministrul Finanțelor.

