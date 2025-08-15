De ce creșterea capitalului social al firmelor la 8000 de lei e, în realitate, praf în ochi: „O atenționare că s-a terminat perioada când nu vă plăteați taxele”

8000 de lei nu reprezintă o sumă mare pentru capitalul social al companiilor care vor fi înființate de anul viitor, spun specialiștii consultați de Ziare.com. FOTO / Pixabay

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat miercuri, 13 august, măsuri incluse în reforma fiscală din al doilea pachet de măsuri fiscale. Printre acestea se numără și schimbări semnificative pentru SRL-uri, capitalul social minim urmând să crească la 8.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2026. Finanțele le acordă însă o perioadă de grație antreprenorilor, această măsură urmând să fie implementată treptat, pe parcursul a doi ani.

Cât despre motivațiile din spatele acestei ieșiri a ministrului, Ziare.com a discutat cu mai mulți specialiști pentru a le afla părerea.

„Este o mișcare mai mult de imagine, pentru că 8.000 de lei nu reprezintă mare lucru pentru o societate. Cred că este mai mult de imagine, vrând să dea un fel de atenționare, gata, nu mai merge cu evaziunea fiscală, cu neplata taxelor”, a explicat consultantul fiscal Adrian Bența.

Totodată, acesta mai spune faptul că în acest fel ANAF-ul speră la o responsabilizare mai mare din partea administratorilor, care vor fi capacitați mai mult în felul acesta, cel puțin teoretic, în legătură cu performanța viitoarelor firme.

„Cu alte cuvinte, uite, răspundeți și voi de 8.000 de lei. În practică însă, astea sunt basme pentru studenții debutanți pe anul I, pentru că ANAF-ul invocă responsabilitatea administratorului indiferent de valoarea capitalului social. Deci cred că este de imagine, sau mai bine spus este un fel de atenționare, gata, s-a terminat perioada când nu vă plăteați taxele”, adaugă Adrian Bența.

Ads

O opinie întrucâtva similară, în sensul în care 8.000 de lei nu reprezintă ceva semnificativ pentru o societate, a exprimat pentru Ziare.com și consultanta fiscală Nicoleta Barbu.

„Mie mi se pare un lucru bun faptul că crește valoarea capitalului social, deoarece nu ai cum să dezvolți activitatea altfel. Știți că, la momentul acesta, o societate poate să funcționeze cu un capital social de 1 leu? Ce facem cu 1 leu? Sunt foarte multe societăți care astăzi sunt, mâine nu mai sunt, nu au niciun fel de capital, dispar etc. Mi se pare că această măsură ar fi trebuit luată chiar acum mai mult timp”, a explicat aceasta.

Pe de altă parte, specialista admite faptul că nu este o măsură binevenită în acest moment, deoarece mulți antreprenori au trecut pe revizia 3, ceea ce înseamnă că și-au revizuit codurile CAEN, iar această modificare implică cheltuieli suplimentare la Oficiul Registrului Comerțului, cu alte cuvinte costuri în plus pentru agentul economic.

Ads

Aceasta mai subliniază însă faptul că pentru nicio societate cei 8.000 de lei nu reprezintă o sumă foarte mare, cu atât mai mult cu cât acești bani sunt puși în bancă și după aceea folosiți în continuare.

„Credeți că un butic oarecare ar putea să-și înceapă activitatea cu 8.000 de lei? Numai înființarea unei societăți, mijloacele fixe, obiectele de inventar care sunt necesare în afară de marfă, cred că reprezintă mai mult”, mai spune Nicoleta Barbu, ilustrând, practic, cât de mică este suma în raport cu cheltuielile societății.

Nu în ultimul rând, Adrian Bența a comentat și dezvăluirea lui Alexandru Nazare conform căreia aproape jumătate dintre firmele active din România nu au cont sau card bancar.

„Este o situație foarte ciudată ca aproape 700.000 de companii să nu aibă cont bancar. Asta înseamnă că încasează doar în numerar de la populație, ceea ce înseamnă, mai departe, că de fapt încasările acestea generează evaziune fiscală”, a spus acesta.

Pe de altă parte, consultantul fiscal mai arată că aceste companii nu pot fi forțate în acest sens, pentru că, adaugă el, „degeaba își fac cont bancar dacă tot așa lucrează”.

„Trebuie limitate plățile în numerar, ceea ce ne duce iarăși la discuția de acum doi ani dacă e bine sau nu e bine să limitezi plățile în numerar”, crede acesta, ilustrând, practic, cercul vicios al întregii situații.

Ads