Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”

Tot mai mulți antreprenori români se interesează de ce presupune mutarea sediului fiscal al firmei în Bulgaria sau fac, efectiv, acest lucru. FOTO Pixabay

Nivelul ridicat de taxare asupra firmelor românești a făcut ca numărul antreprenorilor care se interesează de ce presupune mutarea sediului fiscal al unei firme într-o altă țară, cu precădere Bulgaria, să crească în ultima perioadă. Avantajul competitiv cel mai vizibil fiind faptul că impozitul pe profit în țara vecină este de 10%, iar cel pe dividende este de 5%, în condițiile în care în România ambele au sărit la 16%.

Această tendință a antreprenorilor a fost remarcată în spațiul public, inclusiv de către Ziare.com, iar recent Antena3 a publicat un material pe această temă, în care se făcea remarcat chiar un aspect mai puțin legal al acestui demers.

Astfel, după cum sesiza consultantul fiscal Adrian Bența în materialul respectiv, pe exemplul furnizat de publicație, în realitate ar fi vorba despre introducerea în contabilitate a unor cheltuieli fictive care au ca scop diminuarea impozitului pe profit în România.

„Este o optimizare nelegală de costuri, pentru că acele servicii de consultanță nu sunt în mod efectiv reale prestate”, spunea consultantul cu ocazia respectivă.

Chiar și cu sediul fiscal în Bulgaria, o firmă este taxată tot de statul român

De asemenea, tot în materialul respectiv se mai amintea, în treacăt, însă, că dacă punctul de lucru rămâne în România, trebuie plătit impozitul din țara noastră, lucru confirmat pentru Ziare.com de analistul Adrian Negrescu.

Prin urmare, spune acesta, aici este vorba despre „o mică capcană”, din moment ce toate firmele care au activitate lucrativă în România, care au puncte de lucru în țara noastră, sau care desfășoară activități comerciale, activități de construcții, de prestări servicii, toate trebuie să știe că vor fi impozitate pentru activitatea prestată aici de către statul român, nu de către statul bulgar.

Mai mult, arată Adrian Negrescu, mutarea sediului fiscal al unei firme românești se potrivește cel mai bine anumitor tipuri de activități, cum ar fi cele care se desfășoară exclusiv online.

„Deci chiar dacă îți muți sediul fiscal în Bulgaria, vei fi taxat de către statul român pentru activitatea prestată aici. Așa că trebuie să fim foarte atenți atunci când ne dorim să practicăm acest tip de optimizare fiscală, care este valabil din punctul meu de vedere, în general, pentru firmele care lucrează online, care nu desfășoară activități lucrative în țara noastră, care din această perspectivă nu au barieră din punct de vedere al geografiei în ce privește aplicabilitatea legilor fiscale”, spune Adrian Negrescu.

Cât despre legalitatea unei astfel de mișcări, analistul economic spune că nu în acest aspect constă problema principală.

„Este legal să-ți muți sediul fiscal în altă țară, sunt foarte multe companii care lucrează sub formă de off-shore în Cipru, în tot felul de destinații exotice, dar este o mică-mare diferență între activitatea de off-shore și activitatea unui SRL obișnuit înregistrat, de exemplu, în Bulgaria”, completează analistul economic.

Probleme care pot apărea: trecerea bulgarilor la euro și activitatea desfășurată în altă limbă

Mai mult decât atât, avertizează analistul economic, trebuie să fim foarte atenți la faptul că, odată cu introducerea monedei europene în țara vecină, este posibil să asistăm și la niște modificări fiscale menite să susțină ecosistemul euro.

Altfel spus, arată acesta, s-ar putea ca ce vedem în momentul de față ca taxe pe business la sud de Dunăre să fie modificate începând de anul viitor, ceea ce va face ca antreprenorii să se trezească din lac în puț.

Sau, altfel spus, continuă acesta, în loc să se optimizeze fiscal și să plătească mai puține taxe, firmele să fie nevoite să plătească niște taxe suplimentare decise de către guvernul de la Sofia.

„Nu e ca și cum ți-ai muta o mașină în Bulgaria. Trebuie să fii foarte atent la condițiile de business, la modul în care afectează legislația fiscală românească și să-ți faci niște calcule foarte clare legate de viabilitatea acestei măsuri. Gândiți-vă că va trebui să lucrezi cu un contabil bulgar, va trebui să respecți legislația fiscală de la sud de Dunăre, care este în altă limbă. Trebuie să-ți iei un interpret, trebuie să-ți iei niște măsuri pe care multe dintre companii nu le realizează, dar în cazul unui control venit de la fiscul bulgar va fi extrem de dificil să le explici acelor inspectori fiscali de ce tu activezi în România și ai jurisdicția fiscală în țara vecină”, mai spune Adrian Negrescu.

Antreprenorii români continuă să se intereseze de mutarea sediilor fiscale, în ciuda avertismentelor

Pe de altă parte, o lacună a autorităților din ambele țări de care profită unii antreprenori români care decid să-și mute afacerile în țara vecină este faptul că autoritățile din cele două țări nu comunică eficient între ele.

„Nu există o colaborare atât de eficientă pe cât ne-am dori, există într-adevăr tratatele europene care vizează colaborarea, dar nu vă așteptați ca fiscul român și cel bulgar să-și distribuie date în timp real privind dinamica business-ului din cele două țări și mai ales pe zona de evaziune”, explică Adrian Negrescu.

Faptul că există cerere în sensul mutării sediilor fiscale ale firmelor din România în Bulgaria o demonstrează însă și apariția unor site-uri bulgărești, dar cu domenii înregistrate în România, scrise într-o română perfectă, dar operate de antreprenori bulgari, cum este cazul dizicont.ro, care, conform descrierii, își desfășoară activitatea în orașul Ruse.

Mai mult, după cum a arătat reprezentanta companiei de contabilitate și consultanță fiscală Deca Gold pentru Ziare.com, cam 60% dintre antreprenorii care vin spre firmă, dacă nu chiar mai mult, se interesează de ce presupune mutarea sediului fiscal al firmei în Bulgaria, deci, cu alte cuvinte, adaugă aceasta, apelează la serviciile firmei în acest sens.

Povara fiscală pusă pe firmele românești este peste media Uniunii Europene

Dincolo de acest lucru, însă, precum și de soluția temporară găsită de unele firme românești care decid să se relocheze, rămâne realitatea conform căreia, după cum au arătat deja mai mulți specialiști, odată cu majorarea impozitului pe dividende, povara fiscală reală ajunge la 30%-34% din profitul brut al firmelor, motiv pentru care antreprenorii români apelează la astfel de demersuri.

Iar această povară fiscală plasează România peste media Uniunii Europene, apropiindu-se de media integrată a UE (40.9%), dar și peste media OCDE (32%), conform estimărilor.

În concluzie, povara fiscală reală a firmelor din România este semnificativă, afectând profitabilitatea și competitivitatea acestora pe piață, iar o potențială decizie de relocare a acestora în Bulgaria sau în alte țări nu rezolvă decât temporar problema, și asta numai în anumite cazuri punctuale, în vreme ce problema de fond rămâne.

