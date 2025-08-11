SRL versus PFA. Ce formă de organizare fiscală se potrivește mai bine antreprenorilor aflați la început de drum în această perioadă

Discuția legată de ce formă de organizare fiscală este mai potrivită pentru antreprenorii la început de drum, fie că este vorba despre PFA sau SRL, este mereu de actualitate în România, iar actuala perioadă, care prezintă dificultăți economice în special, face ca subiectul să fie cu atât mai relevant.

Primul pas când se pune această problemă însă, după cum a explicat Georgiana Găman, fondatoarea companiei Organic Consulting, pentru Ziare.com și ceea ce contează cel mai mult din punct de vedere fiscal, sunt veniturile pe care urmează să le obțină clientul, cu aproximație.

„Pe baza acestor venituri putem să spunem care formă de organizare este mai avantajoasă. Avem patru forme de organizare: două pentru PFA (PFA și Întreprindere Individuală), două pentru SRL (SRL și SRL-D). Cu cât sunt veniturile mai mari, poate fi mai avantajoasă o formă de organizare sub formă de microîntreprindere cu impozit de 1 sau 3%, care este impozit pe venituri totale. Cu cât sunt mai mici veniturile, ne putem duce în PFA sau chiar impozit de profit la SRL”, a explicat Georgiana Găman.

Aceasta mai specifică, însă, faptul că impozitul diferă în funcție de domeniul de activitate, spre exemplu activitățile din domeniul sănătății intrând direct pe nivelul de impozit de 3%, din moment ce nu mai au dreptul să aibă 1%.

Cât despre cifra de afaceri, mai spune aceasta, la fel, dacă se depășește cifra de afaceri de 60.000 de euro, intrăm automat pe impozit 3%, ceea ce înseamnă că nu mai avem dreptul să rămânem pe 1%.

„În momentul de față cea mai avantajoasă formă de organizare fiscală din România este PFA-ul pe normă de venit. Doar că această normă de venit trebuie să se încadreze ca activitate, nu toate activitățile sunt încadrate pe normă de venit”, adaugă fondatoarea Organic Consulting.

Totodată, ea subliniază faptul că ANAF-ul publică în fiecare an o listă cu aceste norme de venit, în care, în funcție de activitatea noastră, putem să ne vedem dacă ne încadrăm sau nu.

„De ce este cea mai avantajoasă norma de venit (la PFA, n.r.)? Pentru că aici, indiferent cât obținem până în plafonul de 25.000 de euro, pentru că s-a ajuns, din păcate, la acest plafon foarte mic, un an plătim la o normă fixă stabilită de ANAF, care de obicei este reprezentată de cele 12 salarii minime pe economie de 4050 de RON”, completează Georgiana Găman.

În concluzie, mai spune specialista, aceasta ar fi cea mai avantajoasă formă de organizare fiscală pentru cei care vor să fondeze start-up-uri, care sunt la început, sau pentru o persoană fizică care vrea să înceapă o activitate și nu are neapărat o siguranță a business-ului.

Prin urmare, adaugă ea, în acest caz, dacă se încadrează cu codul CAEN în această normă de venit, clientul poate opta pentru Persoană Fizică Autorizată la normă de venit și atunci va avea niște taxe mult mai mici față de celelalte forme de organizare.

Pe lângă aceasta, însă, mai specifică ea, dacă persoana în cauză mai desfășoară și activități salariale, spre exemplu, dacă mai are un contract de muncă pe lângă cu 8 ore, norma de venit se ajustează la 50%.

„Repet, vorbim doar de persoanele fizice care vor să întreprindă altceva pe lângă un job curent, sau sunt la început de drum, celelalte business-uri care sunt mai mari, de obicei, încep pe SRL-uri, iar forma de organizare de microîntreprindere se stabilește în funcție de veniturile fiecăruia, dar și de condițiile microîntreprinderii”, mai spune Georgiana Găman.

Pe de altă parte, specialista mai spune că taxele și impozitele au crescut considerabil din anul 2024 pentru PFA-uri, ceea ce face ca cele mai multe societăți înființate în această perioadă să fie microîntreprinderile, deci, practic, SRL-uri.

Ads