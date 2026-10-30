România, penultima în UE la veniturile din taxe, deși salariații cedează peste 40% din brut. Cum se explică paradoxul fiscal

România a înregistrat în 2025 a doua cea mai mică pondere a veniturilor din taxe și contribuții sociale în produsul intern brut dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate joi, 29 octombrie, de Eurostat.

Încasările au reprezentat 29,3% din PIB, comparativ cu media europeană de 40,7%, chiar dacă veniturile fiscale nominale ale statului român au crescut într-un ritm ridicat. Cu toate acestea, faptul că România colectează relativ puțin în raport cu dimensiunea economiei nu întregește nicidecum problemele de colectare, statistica scăpând din vedere povara singulară asupra salariaților și companiilor

Ce arată concret cele mai recente date Eurostat

Potrivit datelor Eurostat, singurul stat membru cu o pondere mai mică a taxelor și contribuțiilor sociale în PIB a fost Irlanda, cu 22,7%. România, cu 29,3%, este urmată de Malta, unde indicatorul a ajuns la 30,3%, și Bulgaria, cu 30,6%. La celălalt capăt al clasamentului se află Franța, cu venituri fiscale și contribuții echivalente cu 46% din PIB, Belgia, cu 44,7%, Danemarca, cu 44,3%, și Austria, cu 43,9%. La nivelul întregii Uniuni Europene, veniturile din taxe și contribuții sociale nete au crescut de la 40,2% din PIB în 2024 la 40,7% în 2025, iar în zona euro, de la 40,7% la 41,3%. În valoare absolută, cele 27 de state membre au înregistrat împreună venituri de aproximativ 7.686 de miliarde de euro din taxe și contribuții, cu 401 miliarde de euro peste nivelul anului precedent.

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Cu toate acestea, potrivit analizei detaliate a Eurostat privind veniturile fiscale, încasările nominale din taxe și contribuții sociale au crescut cu 10,5% în 2025 față de 2024, cea mai mare creștere procentuală din Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei, unde avansul a fost de 10,4%. Chiar și după această majorare, România a rămas printre statele cu cele mai reduse venituri fiscale raportate la dimensiunea economiei.

Trebuie clarificat, în primul rând, faptul că indicatorul folosit de Eurostat, cunoscut drept raportul dintre veniturile fiscale și PIB, arată cât reprezintă toate taxele, impozitele și contribuțiile sociale nete înregistrate de administrația publică în raport cu valoarea bunurilor și serviciilor produse într-un an. Oferă, într-adevăr, o imagine asupra resurselor fiscale mobilizate de stat din economie, dar nu măsoară direct procentul din venitul unei persoane care ajunge la buget. Iar diferența este cu atât mai importantă în cazul României, unde veniturile obținute din salarii sunt supuse unor contribuții sociale considerabile. Pentru un angajat cu un salariu brut de 10.000 de lei, fără scutiri sau deduceri speciale, contribuția la pensii reprezintă 2.500 de lei, cea pentru sănătate încă 1.000 de lei, iar impozitul pe venit 650 de lei. Din salariul brut, angajatul primește astfel 5.850 de lei, în timp ce 4.150 de lei, echivalentul a 41,5%, reprezintă contribuții și impozit. Iar acest calcul nici măcar nu include contribuția asiguratorie pentru muncă datorată separat de angajator și nici taxele indirecte plătite ulterior de salariat atunci când consumă.

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„Am creat potecuțe”: De ce povara fiscală a românilor nu este, de fapt, printre cele mai mici din UE

Într-o analiză publicată în ianuarie 2026, consultantul fiscal Gabriel Biriș atrăgea atenția că povara resimțită de contribuabili depinde de natura veniturilor și de modul în care sunt aplicate taxele, considerând că problemele mediului de afaceri sunt amplificate de modificările fiscale frecvente și de lipsa predictibilității. „Poți să modelezi o națiune prin intermediul fiscalității, între a fi focusată pe muncă și, în mod natural, în a-și proteja câștigurile, și a te uita la cum să evite 40% pe salarii. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului este că noi, pe calea dreaptă a remunerării muncii, am pus o barieră. Nu atât impozitul pe venit, care astăzi reprezintă doar 6,5% din sarcina fiscală totală, restul fiind contribuțiile, ci tocmai aceste contribuții. Foarte mari și cu bază neplafonată. Pe lângă acestea, s-au creat 'potecuțe'. Că s-au numit și se numesc microîntreprinderi, PFA, drepturi de autor, contractele sportivilor - am creat 'potecuțe'. Pe aceste 'potecuțe' am pus 'capcane'. Când ești pe o potecuță și știi că sunt capcane, ești foarte atent. Astfel, s-au creat complicități și, în consecință, legislația fiscală s-a modelat într-un sens nedorit,” completa acesta, câteva luni mai târziu, în cadrul unei cercetări The Tax Institute care arăta că, în funcție de forma juridică prin care sunt obținute, venituri comparabile pot suporta sarcini fiscale care diferă până la un raport de șapte la unu.

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Problema a fost semnalată în repetate rânduri și de economistul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Într-o analiză publicată în mai 2026, acesta explica faptul că România a acumulat deficite bugetare ridicate și pe fondul neglijării veniturilor fiscale, în condițiile în care statul și-a asumat cheltuieli permanente tot mai mari. „Este vital să existe o colectare mult mai bună de venituri fiscale,” arăta Daniel Dăianu, argumentând că îmbunătățirea colectării este necesară atât pentru reducerea deficitului, cât și pentru finanțarea unor domenii publice insuficient susținute, precum educația și sănătatea.

Amintim, pe această cale, că, potrivit celor mai recente date Eurostat privind deficitul și datoria publică, publicate la 21 octombrie 2026, România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,8% din PIB, cel mai mare dintre statele membre, comparativ cu un deficit mediu de 3,1% la nivelul Uniunii. În același an, veniturile totale ale administrației publice din România au reprezentat 35,6% din PIB, iar cheltuielile 43,4%, în timp ce, la nivelul Uniunii Europene, veniturile publice totale s-au situat la 46,3% din PIB, iar cheltuielile la 49,4%.

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