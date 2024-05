Pierderi colosale în lumea fitness-ului, de la o femeie transgender. Poza din baie care a declanșat scandalul FOTO

Gigantul american Planet Fitness, cel mai mare jucător de pe această piață, a suferit pierderi financiare uriașe în urma scandalului izbucnit în legătură cu o femeie transgender.

Astfel, în luna martie, o americancă de 67 de ani, Patricia Silva, a publicat o fotografie surprinsă în vestiarul femeilor de la o sală de fitness din Alaska, cu o femeie transgender, precizând că ”un bărbat cu penis” se spăla în locul rezervat persoanelor de sex opus.

„Tocmai am ieșit de la Planet Fitness și este un bărbat care se spală în baia femeilor. Îmi dau seama că vrea să fie femeie. Nu-i place genul său, așa că vrea să fie femeie. Dar eu nu mă simt confortabil să se spele în baie alături de mine”, a menționat Patricia, subliniind că în zonă se afla și o fetiță de aproximativ 12 ani.

Ca urmare, Planet Fitness a luat o decizie extrem de controversată, aceea de a o exclude pe Patricia Silva de pe lista abonaților, în timp ce femeia transsexuală a rămas în continuare.

”Disconfortul nu e un motiv pentru a refuza la intrare o persoană transgender”, a fost justificarea celor de la Planet Fitness, care au pierdut la bursă în urma scandalului nu mai puțin de 400 de milioane de dolari.

Situația a fost intens comentată pe rețelele sociale, inclusiv de către un patron român al unei săli de fitness, Alex Lascăr, care a relatat povestea pe contul de TikTok, după cum se poate vedea mai jos.

Planet Fitness is suffering financially because they allow males unfettered access to women's changing room.

The company suffered a significant drop in membership & will be raising membership price by 50%.

