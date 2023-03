Fiul unui dictator african vrea să trimită trupe pentru apărarea Moscovei. ”Occidentul pierde timpul cu propaganda pro-ucraineană”

Fiul președintelui Ugandei, generalul Muhuzi Kainerugaba, a făcut mai multe declarații despre „prietenia” țării sale cu Rusia, pe 30 martie. El a declarat că este gata să trimită trupe pentru a proteja Moscova de „imperialişti”, într-o postare pe Twitter =.

„Numiți-mă putinist dacă vreți, dar noi, ugandezii, vom trimite soldați să apere Moscova dacă aceasta va fi amenințată vreodată de imperialiști!” spune generalul.

În plus, Kainerugaba a spus că trupele ugandeze, cu permisiunea conducerii Kremlinului, sunt gata să ia parte la „bătălia pentru Stalingrad”. Trebuie remarcat faptul că Stalingrad era numele unui oraș din URSS, care a fost redenumit Volgograd în 1961. Până în 1925, orașul a fost numit Țarițîn.

Generalul a mai scris că Rusia, China, Africa, India și America de Sud vor câștiga în Europa de Est. În opinia sa, aproximativ 75% din umanitate va învinge pe cei 15% dintre oamenii care trăiesc în Occident.

„În Africa, credem în președintele Putin doar când vine vorba de Europa de Est. Occidentul pierde timpul cu propaganda pro-ucraineană inutilă. Rusia, China, Africa, India, America de Sud trebuie să câștige în Ucraina. 75% din umanitate va câștiga”, a scris el.

Pe 26 martie, generalul a spus că Federația Rusă este un prieten istoric al Ugandei.

"Federația Rusă este un prieten vechi și istoric al Ugandei. Cine subminează această prietenie subminează țara noastră", a scris Kainerugaba.

De menționat că în octombrie 2022, Kainerugaba a spus că ar putea captura Kenya în 2 săptămâni. Din această cauză, tatăl său, președintele ugandez, Yoweri Museveni, a trebuit să își ceară scuze.

De asemenea, președintele a decis să-și înlăture fiul din funcția de comandant al forțelor terestre ugandeze, dar l-a promovat la gradul de general și l-a păstrat în funcția de consilier.

