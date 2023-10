Fiul unui fost lider fondator al grupării teroriste Hamas: ”Nu țin cont de viața umană. Folosesc cauza palestiniană doar pentru a-și atinge obiectivele”

Fiul unui lider fondator al grupării teroriste Hamas, care a spionat în favoarea israelienilor și a cerut azil în SUA, a făcut declarații uimitoare pentru televiziunea americană.

”M-am născut în inima conducerii Hamas… și îi cunosc foarte bine. Lor nu le pasă de poporul palestinian. Ei nu țin cont de viața umană”, a declarat Mosab Hassan Yousef pentru Fox News.

(...) Le-am văzut brutalitatea în mod direct în 1996, când am petrecut aproximativ un an și jumătate în închisoarea Megiddo… Au ucis atât de mulți palestinieni în acel moment și atunci am decis că nu pot fi alături de această mișcare.

(...) Chiar dacă Hamas mi-a oferit avantaje…. am fost ca un prinț în acea lume… dar nu-mi plăceau. (...) M-am întors împotriva chiar și a propriului meu sânge… pentru că atât de mult nu mi-a plăcut Hamas, iar astăzi, 25 de ani mai târziu, ei sunt conducătorii din Gaza și vedem ce sunt capabili să facă”, declară Yousef, potrivit g4media.ro.

El, convertit la creștinism, a mai afirmat că principalul vinovat din spatele scenei este Iranul.

A mai subliniat că ”Hamas nu este o mișcare națională”, ci una ”religioasă cu scopul de a înființa un stat islamic”. Yousef mai amintește că ”Lor nu le pasă de naționalism”, sunt împotriva lui și ”folosesc cauza palestiniană doar pentru a-și atinge obiectivele: transformarea Orientului Mijlociu și a lumii într-un stat islamic”.

Ads