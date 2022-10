”Mă consider ucrainean”. Fiul unui dintre oligarhii lui Putin se revoltă împotriva sancțiunilor impuse familiei sale VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat pe 20 octombrie noi decrete care impun sancțiuni.

Oamenii de afaceri ruși (Rothenberg, Mikhelson, Kerimov, Prokhorov și mulți alții), politicienii, companii și artiști au căzut sub restricții. Printre aceștia se numără singurul fiu al coproprietarului Alfa Group, Mihail Fridman, Alexander Ozelsky.

Tânărul asigură că, după doi ani de locuit la Moscova, a părăsit Federația Rusă de îndată ce Putin a dat ordinul de a invada Ucraina, pe 24 februarie.

Acesta nu plănuiește să se întoarcă și deocamdată s-a stabilit în Dubai.

Pe 21 octombrie, apelul emoțional al lui Ozelsky către politicieni a apărut pe internet. Fiul miliardarului susține că nu a susținut niciodată acțiunile Federației Ruse și, prin urmare, insistă să revizuiască decizia împotriva sa.

"De ce tot ce am făcut este pus în pericol din cauza unei grămadă de birocrați? Nu merit aceste sancțiuni. Mă consider ucrainean, am rude acolo și sunt obișnuit să merg acolo. Nu pot crede că acum nu o pot face. Cred că acest lucru este cât se poate de nedrept și de necinstit și sper că lumea mă va auzi ", spune tânărul.

Fiul lui Fridman și-a amintit de rădăcinile și rudele sale ucrainene, pe care le vizita anual. El insistă că nu ar trebui să fie pe „lista neagră” din cauza relației cu tatăl său. Averea lui Mihail Fridman este estimată la 13,2 miliarde de dolari. Omul de afaceri mai are trei fiice. Cu toate acestea, miliardarul spune că nu plănuiește să lase moșteniri copiilor săi - urmând să dea toți banii unor organizații de caritate.

