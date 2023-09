Fiul unui președinte african, amic cu Putin, a lovit angajații unui sanatoriu din Rusia unde a fost trimis la tratament VIDEO

Evariste Touadera, fiului președintelui Republicii Centrafricane - Archange Touadera, a provocat un scandal în stațiunea rusă Kislovodsk, unde cel mai probabil a fost adus pentru a fi tratat cu ape minerale.

Canalul de Telegram Nexta relatează acest lucru și publică filmări ale agresiunii fiului președintelui.

Nevrând să se supună tratamentului, fiul de președinte care are și grad de maior a decis să-și petreacă timp cu alte distracții și a încercat să scape de terapeutul, psihologul și agenții de securitate care îl însoțeau.

El a fost găsit la gara Kislovodsk, unde rușii au încercat să-l convingă să se întoarcă la tratamentul cu ape minerale, dar acesta a răspuns lovind pe unul dintre bărbați și apoi a atacat o femeie terapeut care a încercat să-l calmeze.

Personalul sanatoriului nu au scris o plângere către poliție, ci pur și simplu l-au dus la Moscova și l-au predat ambasadei țării sale.

De ce boală au încercat să se vindece Evariste Touadéra la Kislovodsk, nu se știe încă.

The son of the President of the Central African Republic beat up a woman and a man in the Russian town of Kislovodsk

It is reported that Evariste Touadera came to Kislovodsk for rehabilitation, but tried to escape from the attendants.

Touandera punched one of the men and then… pic.twitter.com/XCQyWLKl5v