Fiul lui Evgheni Prigojin ar fi fost în sediu grupării Wagner din Donbas, pe care ucrainenii l-a distrus cu rachete HIMARS FOTO

Fiul lui Evgheni Prigojin a fost fotografiat în fața sediului grupării Wagner din Donbass, care cu o zi înainte a fost distrus de armata ucraineană în timpul unei lovituri cu rachete HIMARS.

Sediul era situat în satul Kadievka (partea ocupată a regiunii Lugansk).

Arik Toler, membru al proiectului de jurnalism de investigație Bellingcat, a anunțat acest lucru pe pagina sa de pe rețeaua de socializare Twitter.

El a atras atenția asupra unei fotografii cu un bărbat care seamănă cu Pavel Prigojin, care stă în fața unei clădiri cu inscripția „Casa de oaspeți a lui Jdanov”.

Cu o zi înainte, autoritățile ucrainene au publicat pe internet o imagine a bazei distruse.

Toler a publicat și fotografii ale Pavel (fiul lui Prigozhin) de pe fostul său contul șters din rețeaua de socializare rusă Vkontakte și de pe pagina mamei sale de pe aceeași rețea de socializare.

Bărbatul din fotografia originală de la Kadievka arată identic cu fiul lui Prigojin, notează analistul.

Prigojin Sr. a declarat anterior că fiul său se află în rândurile PMC Wagner conduse de el.

An alleged Wagner base in Kadiivka (Stakhanov) was hit by a Ukrainian strike. Here's someone alleging back in August that it housed Russian commanders -- not to say that's hard proof, but clearly enough rumors that it was discussed openly.https://t.co/iTGQK4lK5N https://t.co/yfa3Gdawst