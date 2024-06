Fiul unui politician republican s-a maimuțărit în timp ce tatăl său ținea un discurs pro-Trump în Congresul SUA VIDEO

Un membru republican al Congresului a creat un incident unic în istoria instituție legislative, însă nu printr-un discurs memorabil.

Republicanul din Tennessee, John Rose, a luat cuvântul în plenul Camerei pentru a condamna verdictului în recentul proces al lui Donald Trump. Lângă el, fiul său Guy, în vârstă de 6 ani, a atras toată atenția când a început să se strâmbe în fața camerelor de luat vederi.

„Acesta este ceea ce primesc pentru că i-am spus fiului meu Guy să zâmbească camerei pentru fratele său mai mic”, a scris Rose pe platforma socială X.

Tânărul Guy Rose, fiul congresmanului, a scos limba de cîteva ori, și-a dat ochii peste cap și a făcut mișcări comice, spre deliciul asistenței.

Mai mult, cei de la The Hill le-au dat vești bune „fanilor” lui Guy. Băiatul a absolvit recent gradinița și se pare că va fi cu tatăl său toată săptămâna în Congres.

On Monday, Rep. John Rose of Tennessee brought his young son with him to the Capitol where the boy stole the show by sticking out his tongue as his dad spoke out against former President Trump’s recent felony convictions. https://t.co/0MhUqnjHo0 pic.twitter.com/wTlJQKKSlt