Incendii uriașe în Mehedinți și Giurgiu. Ard zeci de hectare de vegetație uscată. Pompierii intervin pentru ca focul să nu ajungă la o fabrică

Zeci de hectare de vegetaţie uscată sunt cuprinse de flăcări, luni după-amiază, 11 august, în urma unor incendii puternice, în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu. Potrivit IGSU, în Mehedinţi, judeţ aflat sub avertizare Cod roşu de caniculă, focul ameninţă mai multe gospodării, un depozit de cereale şi o fermă.

Pentru protecţia cetăţenilor, în zona Burila Mică a fost transmis mesaj prin RO-ALERT. pompierii fac apel la populaţie să nu dea foc vegetaţiei uscate, avertizând că orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce ameninţă vieţi, locuinţe, culturi agricole şi păduri.

IGSU informează că, pe lângă suprafaţa considerabilă de teren afectată, incendiul de vegetaţie din judeţul Giurgiu se manifestă la câteva anexe din proximitatea halei pentru depozitarea maselor plastice. Misiunea prioritară este protecţia halei.

La acest moment, pompierii acţionează cu 10 maşini de stingere şi o cisternă. De asemenea, la caz se deplasează şi autospeciala cu roboţi de la ISU BIF.

Având în vedere cantitatea mare de fum degajată, a fost transmis si un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Zorile, Grădinari, Buturugeni şi Ogrezeni. În acest context, pompierii recomandă cetăţenilor să evite zona, să închidă ferestrele şi să nu se expună la fum.

Sursa citată precizează că în judeţul Mehedinţi incendiul din Burila Mică şi Vânjuleţ nu mai pune în pericol locuinţele, suprafaţa afectată de incendiu fiind de aproximativ 100 de hectare.

Ads

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) mai informează că în localitatea Grădinari, din judeţul Giurgiu, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetaţie uscată.

Potrivit sursei citate, vântul puternic a alimentat incendiul şi l-a direcţionat către o fabrică de mase plastice, iar pentru a opri propagarea incendiului, la faţa locului acţionează nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu şi cinci de la ISU Bucureşti-Ilfov.

IGSU mai informează că o situaţie dificilă se înregistrează în judeţul Mehedinţi, unde incendiile s-au extins la terenuri din localităţile Vânjuleţ şi Burila Mică. Aici, echipajele intervin pentru a limita mai multe focare care ameninţă direct gospodării, un depozit de cereale şi o fermă.

Pentru protecţia cetăţenilor, în zona Burila Mică a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

Intervenţia este extrem de dificilă, flăcările răspândindu-se rapid sub efectul vântului. Au fost trimise în ajutor echipaje suplimentare din judeţele Dolj şi Gorj, iar efectivele ISU Mehedinţi au fost suplimentate cu personal aflat în ture libere.

Pe fondul codului roşu de caniculă şi al secetei accentuate, pompierii fac un „apel ferm” către populaţie să nu ardă vegetaţie uscată, pentru că orice scânteie poate transforma un teren uscat într-un incendiu major ce ameninţă vieţi, locuinţe, culturi agricole şi fondul forestier.

Lupta cu focul continuă pe mai multe fronturi, iar vigilenţa şi responsabilitatea fiecărui cetăţean pot face diferenţa între un incident izolat şi o tragedie de proporţii, menţionează IGSU.

Ads