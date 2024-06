Temperaturile extrem de ridicate au dus la apariția a peste 60 de incendii de vegetație în ultimele 24 de ore în Grecia, o destinație preferată de vacanță a românilor.

Cele mai grave s-au raportat în zonele de lângă capitala Greciei, Atena. Cel puțin două persoane au ajuns la spital, însă pericolul nu a trecut. Un risc ridicat de incendii a fost anunțat joi, 20 iunie, în multe zone ale țării, printre care Attica sau insulele Evia și Lesbos, anunță Știrile Pro TV.

Un incendiu violent a avut loc miercuri după-amiaza în orașul Koropi, aflat la 30 de kilometri de Atena. Localnicii au primit mesaje de avertizare pe telefon prin care erau îndemnați să plece în satele vecine. Unii au sărit în ajutorul pompierilor pentru a opri extinderea focului, dar din cauza vântului puternic nu au putut opri flăcările să se extindă pe câmpuri cu măslini.

