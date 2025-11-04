Prins în flagrant cu 12.500 de euro: Un bărbat, acuzat că promitea „rezolvarea” unui dosar penal la Poliţie

Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă, după ce i-ar fi promis unei persoane că va interveni la Poliţie pentru "rezolvarea" unui dosar penal, în urma formulării unui denunţ fals.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis marți, 4 noiembrie, procurorii de la Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unei persoane fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în perioada 24 - 29 octombrie, bărbatul ar fi pretins suma de 25.000 de euro de la o persoană (martor în cauză), inculpat într-o cauză penală, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui ofiţer de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti pe care l-ar putea determina să întocmească un dosar penal, în urma unui denunţ formulat de martor, pentru ca acesta din urmă să obţină un înscris pe care să-l folosească în faţa instanţei de judecată pentru reducerea la jumătate a limitelor pedepsei în dosarul penal în care este cercetat.

Din suma pretinsă cu acest scop, la data de 29 octombrie, bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce primea de la persoana respectivă suma de 12.500 euro, menţionează anchetatorii.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.

Ads