Flanco, vândut de Iulian Stanciu grupului elen PPC, care are deja în Grecia magazine de electronice și electrocasnice

Flanco va fi achiziționat de o firmă din Grupul elen PPC, a anunțat compania marți, 3 noiembrie. Kotsovolos, compania din grup care vinde electronice și electrocasnice în Grecia, va prelua Flanco România cu o valoare enterprise de 35 de milioane de euro până la finalul lui 2026.

„Flanco anunță semnarea unui acord pentru preluarea integrală a companiei de către Kotsovolos (Next Gen Retail Services Single Member S.A.), parte a Grupului PPC, unul dintre principalele grupuri energetice din Europa de Sud-Est. Tranzacția presupune achiziția a 100% din acțiunile Flanco Retail S.A. de la acționarii acesteia, Iulian Stanciu (98%) și Dragoș Sîrbu, CEO al Flanco (2%), și are la bază o valoare a companiei (Enterprise Value) de 35 de milioane de euro. Prin aplicarea în România a modelului de succes implementat de Grupul PPC în Grecia, odată cu achiziția Kotsovolos, această tranzacție marchează intrarea Grupului pe o piață a produselor electrice și electronice aflată în plină dezvoltare, evaluată la 3,6 miliarde de euro, prin preluarea celei de-a doua cele mai mari rețele de magazine fizice din țară”, anunță Flanco.

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Conform sursei citate, această etapă se înscrie în Planul Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, accelerând extinderea internațională și transformarea Kotsovolos într-un jucător regional de referință, precum și într-un furnizor integrat de dispozitive tech, soluții pentru locuință și servicii cu valoare adăugată în Europa de Sud-Est.

„Obiectivul este dezvoltarea și în România a unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii și soluții energetice, care să simplifice viața de zi cu zi a clienților și să sprijine activ tranziția energetică în regiune. Kotsovolos va prelua a doua cea mai extinsă rețea de magazine din țară, formată din 150 de magazine fizice, prezente în mai mult de 100 de orașe din România, cu o suprafață totală de vânzare de aproape 60.000 mp, o infrastructură de servicii logistice (3PL) de peste 37.500 mp, o echipă de peste 1.200 de angajați și un trafic anual de peste 14 milioane de vizitatori”, se mai arată în comunicat.

Pe o piață în care magazinele fizice continuă să joace un rol esențial, generând aproximativ 70% din vânzări, prezența geografică extinsă a Flanco, cu o rețea care acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România, asigură acces direct la consumatori și o relație apropiată cu aceștia, precizează reprezentanții Flanco.

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PPC vrea să ofere direct și servicii de instalare

„În paralel, Flanco va continua să își dezvolte activitatea de bază în retailul de produse IT&C și electrocasnice, în timp ce rețeaua de magazine și infrastructura logistică vor deveni și o platformă esențială de livrare și servicii „last-mile” pentru Grupul PPC, asigurând ultima etapă a distribuției, instalării și intervențiilor tehnice direct la domiciliul consumatorilor. În acest context, PPC România va colabora îndeaproape cu Flanco, replicând modelul de succes al inițiativelor comune și al sinergiilor dezvoltate între PPC și Kotsovolos în Grecia. Prin intermediul magazinelor Flanco, vor fi promovate, distribuite și susținute prin servicii tehnice soluțiile integrate pentru tranziția verde oferite de PPC România, inclusiv sisteme fotovoltaice rezidențiale, pompe de căldură, stații de încărcare pentru vehicule electrice și aplicații inteligente de gestionare a energiei. Această extindere a Grupului creează oportunități de sinergii pe multiple niveluri, de la achiziții comune și optimizarea lanțului de aprovizionare până la dezvoltarea serviciilor digitale”, informează Flanco.

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Extinderea firmei grecești Kotsovolos în Europa de Sud-Est

„Acordul pentru achiziția Flanco marchează un salt de nivel pentru Kotsovolos: devenim un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, aducând un model de retail de succes pe o piață cu perspective uriașe, cu un capital uman excepțional și consumatori pasionați de tehnologie, așa cum este România. Achiziția Flanco, parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026–2030, accelerează semnificativ execuția planului nostru de afaceri, care urmărește crearea unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii și soluții energetice, menit să îmbunătățească viața de zi cu zi a clienților noștri din Europa de SudEst și să susțină activ tranziția energetică în regiune. Flanco aduce Grupului o prezență îndelungată pe piața din România, un brand recunoscut și, cel mai important, oameni cu expertiză și cu o cunoaștere profundă a pieței. În această moștenire investim și, împreună cu echipa și managementul companiei, vom construi viitorul”, a declarat Christos Karagiannakis, CEO al Kotsovolos.

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Iulian Stanciu, acționarul majoritar al Flanco în ultimii 15 ani, a afirmat: „Am preluat Flanco în urmă cu 15 ani, într-un moment dificil atât pentru companie, cât și pentru piață, și am reconstruit-o împreună cu Dragoș și cu o echipă extraordinară. În toți acești ani, Flanco a evoluat de la o companie aflată în restructurare la a doua cea mai mare rețea de retail de produse IT&C și electrocasnice din România, cu 150 de magazine și milioane de clienți în fiecare an. Următoarea etapă de dezvoltare a Flanco necesită anvergură, capital și un model integrat de retail, energie și servicii pentru locuință, pe care PPC îl dezvoltă deja împreună cu Kotsovolos în Grecia și pe care îl aduce acum și în România. Un partener strategic de această dimensiune reprezintă cea mai bună opțiune pentru companie, pentru angajații săi și pentru clienți”.

Dragoș Sîrbu, CEO și acționar al Flanco, precizează că până la finalizarea tranzacției, Flanco își va desfășura activitatea la fel ca până acum, cu aceeași echipă și aceleași angajamente față de clienți și parteneri.

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„Flanco este un brand românesc fondat în 1994, care, de 32 de ani, aduce tehnologia și serviciile mai aproape de români, atât în orașele mari, cât și în cele mici. Cu peste 14 milioane de vizitatori anual, putem spune că, practic, întreaga Românie trece pragul unui magazin Flanco. Pentru colegii mei, mulți dintre ei cu zeci de ani de experiență în retail, pentru partenerii și clienții noștri, intrarea în Grupul PPC înseamnă acces la resursele și experiența unui grup regional, dar și la oportunități de dezvoltare pe care o companie independentă nu le-ar putea valorifica singură. Flanco rămâne retailerul de produse IT&C și electrocasnice pe care clienții noștri îl cunosc. Soluțiile energetice oferite de PPC România vor completa oferta noastră, nu o vor înlocui. Până la finalizarea tranzacției, Flanco își va desfășura activitatea la fel ca până acum, cu aceeași echipă și aceleași angajamente față de clienți și parteneri”, a afirmat el.

„Tranzacția reprezintă un nou pas în strategia de investiții anunțată de Iulian Stanciu în iunie 2026, pe care o derulează prin Inspire Asset Management, concentrându-se pe sectoare strategice precum tehnologie, energie, serviciile medicale, industrie și entertainment”, precizează comunicatul Flanco.

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Kotsovolos va finanța achiziția integral din fonduri proprii disponibile, fără a apela la împrumuturi. Finalizarea tranzacției este estimată până la sfârșitul anului 2026 și este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare competente, inclusiv Consiliul Concurenței, precum și de îndeplinirea condițiilor contractuale uzuale, convenite între părți.

PwC M&A Consulting Services asigură consultanța financiară, iar casa de avocatură Suciu Partners oferă asistență juridică pentru Kotsovolos în cadrul achiziției. Vânzătorii au beneficiat de consultanță juridică din partea Filip & Company.

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