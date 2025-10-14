Flancul estic al NATO, gata de o idee fenomenală contra lui Putin: E momentul să băgăm Rusia în mlaștină, strategie surpriză

Concomitent cu războiul din Ucraina, care durează de peste 1.320 de zile, Rusia și-a intensificat acțiunile provocatoare din alte țări din Europa, pentru a testa vigilența acestora. Acum, statele de pe flancul estic al NATO pun la cale o idee formidabilă contra lui Putin: revitalizarea zonei umede pierdute. Este momentul să băgăm Rusia în mlaștina din țările baltice pentru a proteja Europa, în cazul unei agresiuni a Moscovei.

Pe măsură ce Europa își mărește cheltuielile pentru apărare în fața amenințării tot mai mari reprezentate de Rusia, statele de pe flancul estic al NATO se orientează către o linie de apărare mai neobișnuită: mlaștinile, potrivit The Week.

„Apa a jucat un rol în strategia defensivă timp de milenii”, a consemnat Financial Times. Triburile germanice au folosit turbării pentru a-i învinge pe romani, în timp ce Olanda a stăpânit inundațiile strategice pentru a respinge invazia Spaniei și Franței. Marele strateg militar prusac Carl von Clausewitz considera că mlaștinile se numără printre „cele mai puternice linii de apărare”.

„Lasă natura să lupte pentru tine”, e un slogan care trebuie pus în practică. Acest lucru s-a dovedit a avea un efect devastator în 2022, când, într-o încercare disperată de a opri avansul armatei ruse asupra Kievului, autoritățile ucrainene au decis să arunce în aer un baraj masiv din epoca sovietică, la nord de capitală, care conținea de mult timp râul Irpin.

„Pariul disperat” a dat roade, a scris The Telegraph, inundând un bazin umed pierdut de mult și transformând terenul într-o „mlaștină atotputernică, impracticabilă, care a ajutat la protejarea orașului în timp ce tancurile rusești lâncezeau în nămol gros și negru. Măsura drastică a transmis un mesaj: lăsați natura să lupte pentru voi în război. Țările de-a lungul frontierei NATO au luat notă.”

Din întâmplare, „majoritatea turbăriilor Uniunii Europene sunt situate la granița NATO cu Rusia și Belarus”, a declarat Defence 24. Acestea se întind din Arctica finlandeză, prin Estonia, Letonia și Lituania, peste Culoarul Suwalki – considerat de mulți a fi cel mai probabil punct de atac într-o viitoare confruntare a Rusiei cu NATO – și până în estul Poloniei.

Fuziunea dintre apărare și climă

Finlanda a început deja un proiect pilot de restaurare a turbăriilor în apropierea graniței sale cu Rusia, în timp ce Polonia intenționează să revitalizeze și să extindă turbăriile și pădurile ca parte a fortificației sale de 1,9 miliarde de lire sterline, Scutul Estic.

„Dacă există opriri naturale la graniță, cum ar fi mlaștini sau lacuri... atunci asta ne ajută”, a declarat prim-ministrul estonian Kristen Michal.

Restaurarea mlaștinilor și a zonelor umede de-a lungul flancului estic al NATO ar fi „relativ ieftină și simplă” și ar fuziona „două priorități europene care concurează din ce în ce mai mult pentru atenție și finanțare: apărarea și clima”, a scris Politico.

Mlaștinile stochează o cantitate uriașă de CO2 și, atunci când sunt drenate, eliberează carbon în atmosferă, alimentând încălzirea globală. Problema este deosebit de acută în Europa, unde peste jumătate din mlaștinile sale au fost pierdute sau transformate în terenuri agricole. Precaută față de impactul asupra mediului, UE și-a stabilit obiectivul de a revigora 30% din turbăriile degradate până în 2030.

Problema de până acum a fost asigurarea finanțării pentru acest lucru. „Într-un moment în care Europa se concentrează pe securitate, iar resursele sunt alocate apărării”, oamenii de știință speră că „recunoașterea importanței militare a mlaștinilor va accelera relansarea lor și va asigura resurse financiare fără precedent”, a anunțat Defence 24.

„Nu există multe lucruri asupra cărora activiștii de mediu și oficialii din domeniul apărării sunt de acord, iar aici găsim un teren comun important”, a declarat deputatul finlandez Pauli Aalto-Setälä pentru The Telegraph.

