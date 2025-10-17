Controversata doctoriță Flavia Groșan, internată în stare critică. Mesajul pe care l-a postat cu câteva zile înainte de a ajunge la spital

Flavia Groșan, doctorița pneumolog din Oradea controversată din cauza teoriilor sale nedemonstrate despre Covid, este acum internată în stare gravă la spital.

Flavia Groșan este în stare de comă la Spitalul Județean din Oradea, anunță site-ul Bihor Online la data de 17 octombrie 2025.

Cu câteva zile înainte, mai precis la data de 12 octombrie, doctorița postase pe Facebook un mesaj în care scria: „Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase”.

Conform unei surse, Flavia Groșan știa încă din anul 2021 că are cancer, care acum a ajuns la metastază. Conform aceleiași surse, doctorița a avut în noaptea de joi spre vineri un stop cardiac, fiind resuscitată. În prezent, Flavia Groșan este intubată și ventilată mecanic, având pleurezii masive drenate (apă la plămâni). Se estimează că "șansele de recuperare sunt minime".

Flavia Groșan era anchetată de Colegiul Medicilor pentru că a postat pe Internet un fake news conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată, dacă au relaţii intime. Anterior, în pandemie, doctorița Groșan a susținut mai multe idei conspiraționiste, inclusiv pe aceea că, în spitale, unii medici omoară pacienții.

