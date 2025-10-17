Controversata doctoriță Flavia Groșan, internată în stare critică. Mesajul pe care l-a postat cu câteva zile înainte de a ajunge la spital

Autor: Mihai Diac
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 21:08
238 citiri
Controversata doctoriță Flavia Groșan, internată în stare critică. Mesajul pe care l-a postat cu câteva zile înainte de a ajunge la spital
Medicul Flavia Grosan - FOTO Facebook / Flavia Grosan

Flavia Groșan, doctorița pneumolog din Oradea controversată din cauza teoriilor sale nedemonstrate despre Covid, este acum internată în stare gravă la spital.

Flavia Groșan este în stare de comă la Spitalul Județean din Oradea, anunță site-ul Bihor Online la data de 17 octombrie 2025.

Cu câteva zile înainte, mai precis la data de 12 octombrie, doctorița postase pe Facebook un mesaj în care scria: „Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase”.

Conform unei surse, Flavia Groșan știa încă din anul 2021 că are cancer, care acum a ajuns la metastază. Conform aceleiași surse, doctorița a avut în noaptea de joi spre vineri un stop cardiac, fiind resuscitată. În prezent, Flavia Groșan este intubată și ventilată mecanic, având pleurezii masive drenate (apă la plămâni). Se estimează că "șansele de recuperare sunt minime".

Flavia Groșan era anchetată de Colegiul Medicilor pentru că a postat pe Internet un fake news conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată, dacă au relaţii intime. Anterior, în pandemie, doctorița Groșan a susținut mai multe idei conspiraționiste, inclusiv pe aceea că, în spitale, unii medici omoară pacienții.

Un fost ministru al Sănătății cere măsuri împotriva Flaviei Grosan, pentru o schemă de tratament COVID-19, cu care se laudă. “Înseamnă risc direct de spitalizare sau deces”
Un fost ministru al Sănătății cere măsuri împotriva Flaviei Grosan, pentru o schemă de tratament COVID-19, cu care se laudă. “Înseamnă risc direct de spitalizare sau deces”
Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a criticat dur, într-o postare recentă pe Facebook, promovarea de tratamente nevalidate pentru COVID-19 de către Flavia Grosan, apreciind că...
Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Răul nu vine doar din întâmplare”
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a reacționat, într-o postare pe Facebook, după explozia devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea...
#Flavia Grosan, #doctorita, #pandemie coronavirus Romania, #coma, #spital Judetean Oradea , #medici
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Argentinienii au facut la unison acelasi anunt despre Messi si iubita sa! Fotbalistul a rupt tacerea si a lamurit totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cine pune in pericol siguranta energetica a Romaniei si face jocurile Rusiei. Economist: "Erati in echipa cu Calin Georgescu"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Energiei, după tragedia din Rahova: „Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal”
  2. Controversata doctoriță Flavia Groșan, internată în stare critică. Mesajul pe care l-a postat cu câteva zile înainte de a ajunge la spital
  3. Primarul interimar al Capitalei: „Într-una dintre scările blocului din Rahova nu se va mai putea intra niciodată”
  4. Premierul francez supraviețuiește unei provocări majore, dar perioada de respiro va fi scurtă
  5. "Revoltător și inadmisibil". Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: ”Nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității”
  6. UE garantează că nu există restricții de călătorie pentru Putin și Lavrov, deci întâlnirea cu Trump, în Ungaria, este posibilă
  7. Au început audierile în cazul exploziei din Rahova. Primii oameni chemați la Poliție. Reprezentanții Distrigaz, tăcere
  8. În cât timp ar putea fi gata consolidarea blocului din Rahova, distrus de explozie. Opinia unui expert
  9. UPDATE Fiica femeii găsite moartă într-o pădure și iubitul fetei, arestați pentru 30 de zile. Acuzațiile procurorilor
  10. Cum va ajunge Putin la Budapesta pentru întâlnirea cu Trump? Spațiul aerian al UE este închis pentru avioanele rusești